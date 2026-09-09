Арешт, розшук, підробка: у МВС перелічили причини відмови в реєстрації авто

Автовласники нерідко плутають дві різні процедури – експертне дослідження та державну реєстрацію транспорту, тому в МВС вирішили детально пояснити, чим вони відрізняються та які документи знадобляться в кожному випадку.

Головний сервісний центр МВС роз'яснив українцям особливості реєстрації транспортних засобів, а також розповів про можливі причини відмови в реєстраційних діях.

Чим відрізняється експертиза від реєстрації

За інформацією відомства, експертне дослідження та державна реєстрація авто – це дві окремі процедури. Під час експертизи фахівці перевіряють ідентифікаційні номери транспортного засобу та документи на предмет ознак підробки, після чого формують відповідний висновок. Для звичайної перереєстрації така перевірка не є обов'язковою, однак водії можуть пройти її добровільно.

Своєю чергою, під час державної реєстрації працівники сервісного центру перевіряють документи, звіряють інформацію з наявними реєстрами та встановлюють, чи немає жодних обмежень щодо авто.

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Які документи можуть знадобитися

Конкретний перелік документів залежить від типу дослідження, реєстраційної дії та походження автомобіля. Залежно від ситуації водієві можуть знадобитися документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи щодо правомірності придбання чи ввезення авто, а для імпортованих машин – іноземні реєстраційні документи. Точний перелік для кожної конкретної ситуації розміщений на офіційному сайті ГСЦ МВС.

Що робити, якщо не вистачає документів

Відсутність одного документа автоматично не призводить до відмови в експертному дослідженні. Проте якщо наявних матеріалів недостатньо для формування обґрунтованого висновку, фахівець має право запросити додаткові документи. Будь-які розбіжності між фактичними даними авто, документами та інформацією в реєстрах потребують окремої перевірки – експерти встановлюють причину таких невідповідностей і перевіряють можливі ознаки підробки чи зміни ідентифікаційних номерів.

Коли можуть відмовити в реєстрації

Серед основних підстав для відмови – перебування авто в розшуку, накладений арешт чи інше законне обмеження, статус речового доказу у кримінальному провадженні, а також підроблені чи змінені ідентифікаційні номери. Відмову також можуть отримати водії у разі невідповідності даних автомобіля офіційним реєстрам, ознак підробки документів або подання недостовірних відомостей.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2026 року перереєстрація транспортного засобу з видачею свідоцтва та номерного знака коштуватиме від 1049 до 1306 гривень залежно від типу транспорту.

Також відомо, що реєстрація авто в Україні тимчасово припинялася через технічні причини, однак наразі систему вже відновили. Попри це, у деяких випадках можливі черги, тому окремим покупцям варто врахувати можливі затримки.