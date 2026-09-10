Всего 300 единиц: Aston Martin представила первый дорожный мотоцикл AMB 002 Roadster

Aston Martin представила AMB 002 Roadster — свой первый мотоцикл, допущенный к эксплуатации на дорогах общего пользования. Brough Superior выпустит всего 300 таких мотоциклов, а первые поставки запланированы на третий квартал 2027 года.

Об этом сообщило издание Motor1.

Мотоцикл был создан компаниями Aston Martin и Brough Superior, которые ранее совместно разрабатывали трековые модели AMB 001 и AMB 001 Pro. Новая модель стала первой в рамках этого партнерства, которую можно зарегистрировать, застраховать и использовать на обычных дорогах.

AMB 002 Родстер Фото: Aston Martin

Каждый из 300 мотоциклов будет собираться вручную. Главный креативный директор Aston Martin Марек Райхман отметил, что создание дорожного мотоцикла было долгосрочной целью компании после появления двух трековых моделей.

AMB 002 Родстер Фото: Aston Martin

Дизайн AMB 002 Roadster выполнен в стиле автомобилей Aston Martin. В облике мотоцикла использованы элементы, напоминающие модели Vanquish, Valkyrie и Valhalla.

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Мотоцикл получил новый четырёхтактный V-образный двухцилиндровый двигатель объёмом 1083 куб. см с жидкостным охлаждением. Он развивает 130 к. с. и 81 фунт-фут крутящего момента.

AMB 002 Роадстер Фото: Aston Martin

Масса AMB 002 Roadster составляет 419 фунтов, или около 190 кг. Мотоцикл имеет распределение веса 50:50, титановую раму весом 11 фунтов и переднюю подвеску Fior с двойными поперечными рычагами вместо традиционной телескопической вилки.

AMB 002 Родстер Фото: Aston Martin

Brough Superior назвала мотоцикл уникальным по дизайну и ходовым качествам. Aston Martin позиционирует AMB 002 Roadster как модель, предназначенную для получения удовольствия от езды по дорогам, а не для установления рекордов на гоночной трассе.

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