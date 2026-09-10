Лише 300 одиниць: Aston Martin представила перший дорожній мотоцикл AMB 002 Roadster

Aston Martin представила AMB 002 Roadster — свій перший мотоцикл, дозволений для їзди дорогами загального користування. Brough Superior випустить лише 300 таких мотоциклів, а перші поставки заплановані на третій квартал 2027 року.

Про це повідомило видання Motor1.

Мотоцикл створили Aston Martin і Brough Superior, які раніше разом розробляли трекові AMB 001 та AMB 001 Pro. Нова модель стала першою в партнерстві, яку можна зареєструвати, застрахувати та використовувати на звичайних дорогах.

AMB 002 Roadster Фото: Aston Martin

Кожен із 300 мотоциклів збиратимуть вручну. Головний креативний директор Aston Martin Марек Райхман зазначив, що створення дорожнього мотоцикла було довгостроковою метою компанії після появи двох трекових моделей.

AMB 002 Roadster Фото: Aston Martin

Дизайн AMB 002 Roadster виконаний у стилі автомобілів Aston Martin. У зовнішності мотоцикла використали елементи, що нагадують Vanquish, Valkyrie та Valhalla.

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Мотоцикл отримав новий чотиритактний V-подібний двоциліндровий двигун об'ємом 1083 куб. см із рідинним охолодженням. Він розвиває 130 к. с. і 81 фунт-фут крутного моменту.

AMB 002 Roadster Фото: Aston Martin

Маса AMB 002 Roadster становить 419 фунтів, або близько 190 кг. Мотоцикл має розподіл ваги 50:50, титанову раму вагою 11 фунтів і передню підвіску Fior із подвійними поперечними важелями замість традиційної телескопічної вилки.

AMB 002 Roadster Фото: Aston Martin

Brough Superior назвала мотоцикл унікальним за дизайном і характером їзди. Aston Martin позиціонує AMB 002 Roadster як модель для задоволення від їзди дорогами, а не для встановлення рекордів на гоночному треку.

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