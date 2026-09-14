Один из 28: раритетный британский спорткар поехал после 20 лет простоя на улице (видео)

В Великобритании восстанавливают кабриолет Bristol 412 Beaufighter. Этот чрезвычайно редкий спортивный автомобиль 80-х оснащён двигателем V8 с турбонаддувом.

Bristol Beaufighter не эксплуатировался более 20 лет. О нём рассказали в видео на YouTube-канале The Late Brake Show.

Bristol 412 Beaufighter хранится на улице под навесом вместе с Jaguar E-Type. Владелец кабриолета Уильям рассказал, что автомобиль в 1997 году купил его отец, который с детства увлекался Bristol, поскольку у соседей был спорткар этой марки.

Всего было выпущено 28 самолетов Bristol 412 Beaufighter Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, последние два десятилетия Bristol Beaufighter не эксплуатировался. Он нуждается в реставрации, а с его двигателя сняли турбину. Тем не менее, двигатель легко запускается, а после того, как подключили новый аккумулятор и подали топливо, кабриолет тронулся с места. Салон Bristol также неплохо сохранился.

Видео дня

Салон Bristol Beaufighter довольно хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Реставрация Bristol Beaufighter имеет смысл, ведь это чрезвычайно редкая модель. Британская компания Bristol больше известна своими самолётами, а вот автомобили она выпускала очень небольшими сериями.

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В частности, кабриолетов Bristol 412 было выпущено всего 93, из них — лишь 28 авто в версии Beaufighter. Рубленный дизайн спорткара был разработан в итальянском ателье Zagato.

Bristol Beaufighter смог самостоятельно проехать Фото: скриншот / YouTube

Главное отличие Bristol 412 Beaufighter — 5,9-литровый двигатель V8 от Chrysler, оснащённый турбонаддувом. Мощность составляет 300 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6 с и развивать скорость 240 км/ч.

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