Один із 28: раритетний британський спорткар поїхав після 20 років простою надворі (відео)

У Великій Британії повертають до життя кабріолет Bristol 412 Beaufighter. Надзвичайно рідкісне спортивне авто 80-х оснащене V8 із турбонаддувом.

Bristol Beaufighter не експлуатувався понад 20 років. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Bristol 412 Beaufighter зберігається надворі під навісом разом із Jaguar E-Type. Власник кабріолета Вільям, розповів, що авто в 1997 році купив його батько, який змалку захоплювався Bristol, оскільки спорткар цієї марки був у сусідів.

Випущено всього 28 Bristol 412 Beaufighter Фото: скриншот / YouTube

Утім, останні два десятиріччя Bristol Beaufighter не їздив. Він потребує реставрації, а з його двигуна зняли турбіну. Тим не менш, мотор легко заводиться, а після того, як підключили новий акумулятор та подали пальне, кабріолет поїхав. Салон Bristol також непогано зберігся.

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Салон Bristol Beaufighter непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Відновлення Bristol Beaufighter має сенс, адже це надзвичайно рідкісна модель. Британська компанія Bristol більше відома своїми літаками, а от автомобілі випускала дуже малими серіями.

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Зокрема, кабріолетів Bristol 412 виготовили всього 93, із них – тільки 28 авто у виконанні Beaufighter. Рубаний дизайн спорткара розробили в італійському ательє Zagato.

Bristol Beaufighter зміг самостійно проїхатися Фото: скриншот / YouTube

Головна відмінність Bristol 412 Beaufighter – 5,9-літровий V8 від Chrysler, який доповнили турбонаддувом. Потужність становить 300 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 6 с і розвивати 240 км/год.

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