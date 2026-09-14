Один із 28: раритетний британський спорткар поїхав після 20 років простою надворі (відео)
У Великій Британії повертають до життя кабріолет Bristol 412 Beaufighter. Надзвичайно рідкісне спортивне авто 80-х оснащене V8 із турбонаддувом.
Bristol Beaufighter не експлуатувався понад 20 років. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.
Bristol 412 Beaufighter зберігається надворі під навісом разом із Jaguar E-Type. Власник кабріолета Вільям, розповів, що авто в 1997 році купив його батько, який змалку захоплювався Bristol, оскільки спорткар цієї марки був у сусідів.
Утім, останні два десятиріччя Bristol Beaufighter не їздив. Він потребує реставрації, а з його двигуна зняли турбіну. Тим не менш, мотор легко заводиться, а після того, як підключили новий акумулятор та подали пальне, кабріолет поїхав. Салон Bristol також непогано зберігся.
Відновлення Bristol Beaufighter має сенс, адже це надзвичайно рідкісна модель. Британська компанія Bristol більше відома своїми літаками, а от автомобілі випускала дуже малими серіями.Важливо
Зокрема, кабріолетів Bristol 412 виготовили всього 93, із них – тільки 28 авто у виконанні Beaufighter. Рубаний дизайн спорткара розробили в італійському ательє Zagato.
Головна відмінність Bristol 412 Beaufighter – 5,9-літровий V8 від Chrysler, який доповнили турбонаддувом. Потужність становить 300 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 6 с і розвивати 240 км/год.
До речі, нещодавно в Києві засвітився лімітований британський седан 2000-х.
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