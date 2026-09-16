Без проблем проедут 400 000 км: названы самые надежные авто современности (фото)
Эксперты определили самые надежные модели автомобилей на рынке. Подавляющее большинство из них — продукция японских производителей.
Самые надежные автомобили современности определила американская организация iSeeCars. Об этом сообщает сайт Motor1.
Эксперты проанализировали данные по 395 миллионам автомобилей 33 различных марок. В iSeeCars ключевым показателем надежности считают способность автомобиля пройти 400 000 км.
Именно процент авто той или иной модели на рынке с пробегом 400 тыс. км лег в основу рейтинга. Самый высокий он у Toyota Sequoia (42,3%), Lexus LS (38,8%) и Toyota 4Runner (33,1%).
Примечательно, что в десятке лидеров — сразу 9 моделей Toyota и Lexus, а в топ-20 — 19 японских автомобилей. Единственным исключением стал Mercedes G-Class.
Самые надежные авто современности по версии iSeeCars:
- Toyota Sequoia — 42,3 % авто с пробегом 400 000 км.
- Lexus LS — 38,8 %.
- Toyota 4Runner — 33,1 %.
- Lexus RX Hybrid — 28,9 %.
- Toyota Tundra – 28,2 %.
- Toyota Tacoma — 25,0 %.
- Lexus GX – 23,3%.
- Toyota Avalon — 20,7 %.
- Toyota Highlander Hybrid — 20,7 %.
- Honda Accord Hybrid – 18,5%.
- Honda HR-V — 17,6 %.
- Lexus IS — 17,5 %.
- Toyota Avalon Hybrid — 17,4 %.
- Mercedes-Benz G-Class – 17,3%.
- Honda Civic Sedan — 15,0 %.
- Honda Pilot – 14,3%.
- Honda Ridgeline — 13,7 %.
- Honda Civic Hatchback — 13,2 %.
- Acura MDX – 13,1%.
- Lexus RX – 12,8%.
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