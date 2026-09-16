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Без проблем проедут 400 000 км: названы самые надежные авто современности (фото)

пробег 400 тыс. км
Эксперты определили автомобили, способные преодолеть 400 тыс. км | Фото: drive2.ru

Эксперты определили самые надежные модели автомобилей на рынке. Подавляющее большинство из них — продукция японских производителей.

Самые надежные автомобили современности определила американская организация iSeeCars. Об этом сообщает сайт Motor1.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia признана самым надежным автомобилем
Фото: Toyota

Эксперты проанализировали данные по 395 миллионам автомобилей 33 различных марок. В iSeeCars ключевым показателем надежности считают способность автомобиля пройти 400 000 км.

Именно процент авто той или иной модели на рынке с пробегом 400 тыс. км лег в основу рейтинга. Самый высокий он у Toyota Sequoia (42,3%), Lexus LS (38,8%) и Toyota 4Runner (33,1%).

Lexus LS
Lexus LS отличается высокой надежностью
Фото: Cars and Bids

Примечательно, что в десятке лидеров — сразу 9 моделей Toyota и Lexus, а в топ-20 — 19 японских автомобилей. Единственным исключением стал Mercedes G-Class.

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Самые надежные авто современности по версии iSeeCars:

  1. Toyota Sequoia — 42,3 % авто с пробегом 400 000 км.
  2. Lexus LS — 38,8 %.
  3. Toyota 4Runner — 33,1 %.
  4. Lexus RX Hybrid — 28,9 %.
  5. Toyota Tundra – 28,2 %.
  6. Toyota Tacoma — 25,0 %.
  7. Lexus GX – 23,3%.
  8. Toyota Avalon — 20,7 %.
  9. Toyota Highlander Hybrid — 20,7 %.
  10. Honda Accord Hybrid – 18,5%.
  11. Honda HR-V — 17,6 %.
  12. Lexus IS — 17,5 %.
  13. Toyota Avalon Hybrid — 17,4 %.
  14. Mercedes-Benz G-Class – 17,3%.
  15. Honda Civic Sedan — 15,0 %.
  16. Honda Pilot – 14,3%.
  17. Honda Ridgeline — 13,7 %.
  18. Honda Civic Hatchback — 13,2 %.
  19. Acura MDX – 13,1%.
  20. Lexus RX – 12,8%.

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