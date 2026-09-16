Без проблем проїдуть 400 000 км: названо найнадійніші авто сучасності (фото)
Експерти визначили найнадійніші моделі автомобілів на ринку. Переважна більшість із них – продукція японських виробників.
Найнадійніші авто сучасності визначила американська організація iSeeCars. Про це повідомляє сайт Motor1.
Експерти проаналізували дані по 395 мільйонах автомобілів 33 різних марок. Ключовим показником надійності в iSeeCars вважають можливість проїхати 400 000 км.
Саме відсоток автомобілів тієї чи іншої моделі на ринку з пробігом 400 тис. км і ліг в основу рейтингу. Найвищий він у Toyota Sequoia (42,3%), Lexus LS (38,8%) і Toyota 4Runner (33,1%).
Примітно, що у десятці лідерів – одразу 9 моделей Toyota і Lexus, а в топ 20 – 19 японських авто. Єдиним винятком став Mercedes G-Class.Важливо
Найнадійніші авто сучасності за версією iSeeCars:
- Toyota Sequoia – 42,3% авто з пробігом 400 000 км.
- Lexus LS – 38,8%.
- Toyota 4Runner – 33,1%.
- Lexus RX Hybrid – 28,9%.
- Toyota Tundra – 28,2%.
- Toyota Tacoma – 25,0%.
- Lexus GX – 23,3%.
- Toyota Avalon – 20,7%.
- Toyota Highlander Hybrid – 20,7%.
- Honda Accord Hybrid – 18,5%.
- Honda HR-V – 17,6%.
- Lexus IS – 17,5%.
- Toyota Avalon Hybrid – 17,4%.
- Mercedes-Benz G-Class – 17,3%.
- Honda Civic Sedan – 15,0%.
- Honda Pilot – 14,3%.
- Honda Ridgeline – 13,7%.
- Honda Civic Hatchback – 13,2%.
- Acura MDX – 13,1%.
- Lexus RX – 12,8%.
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