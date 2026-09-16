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Без проблем проїдуть 400 000 км: названо найнадійніші авто сучасності (фото)

пробіг 400 тис км
Експерти визначили авто, здатні подолати 400 тис. км | Фото: drive2.ru

Експерти визначили найнадійніші моделі автомобілів на ринку. Переважна більшість із них – продукція японських виробників.

Найнадійніші авто сучасності визначила американська організація iSeeCars. Про це повідомляє сайт Motor1.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia визнали найнадійнішим авто
Фото: Toyota

Експерти проаналізували дані по 395 мільйонах автомобілів 33 різних марок. Ключовим показником надійності в iSeeCars вважають можливість проїхати 400 000 км.

Саме відсоток автомобілів тієї чи іншої моделі на ринку з пробігом 400 тис. км і ліг в основу рейтингу. Найвищий він у Toyota Sequoia (42,3%), Lexus LS (38,8%) і Toyota 4Runner (33,1%).

Lexus LS
Lexus LS є дуже витривалим
Фото: Cars and Bids

Примітно, що у десятці лідерів – одразу 9 моделей Toyota і Lexus, а в топ 20 – 19 японських авто. Єдиним винятком став Mercedes G-Class.

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Найнадійніші авто сучасності за версією iSeeCars:

  1. Toyota Sequoia – 42,3% авто з пробігом 400 000 км.
  2. Lexus LS – 38,8%.
  3. Toyota 4Runner – 33,1%.
  4. Lexus RX Hybrid – 28,9%.
  5. Toyota Tundra – 28,2%.
  6. Toyota Tacoma – 25,0%.
  7. Lexus GX – 23,3%.
  8. Toyota Avalon – 20,7%.
  9. Toyota Highlander Hybrid – 20,7%.
  10. Honda Accord Hybrid – 18,5%.
  11. Honda HR-V – 17,6%.
  12. Lexus IS – 17,5%.
  13. Toyota Avalon Hybrid – 17,4%.
  14. Mercedes-Benz G-Class – 17,3%.
  15. Honda Civic Sedan – 15,0%.
  16. Honda Pilot – 14,3%.
  17. Honda Ridgeline – 13,7%.
  18. Honda Civic Hatchback – 13,2%.
  19. Acura MDX – 13,1%.
  20. Lexus RX – 12,8%.

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