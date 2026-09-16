Без проблем проїдуть 400 000 км: названо найнадійніші авто сучасності (фото)

Експерти визначили найнадійніші моделі автомобілів на ринку. Переважна більшість із них – продукція японських виробників.

Найнадійніші авто сучасності визначила американська організація iSeeCars. Про це повідомляє сайт Motor1.

Toyota Sequoia визнали найнадійнішим авто Фото: Toyota

Експерти проаналізували дані по 395 мільйонах автомобілів 33 різних марок. Ключовим показником надійності в iSeeCars вважають можливість проїхати 400 000 км.

Саме відсоток автомобілів тієї чи іншої моделі на ринку з пробігом 400 тис. км і ліг в основу рейтингу. Найвищий він у Toyota Sequoia (42,3%), Lexus LS (38,8%) і Toyota 4Runner (33,1%).

Lexus LS є дуже витривалим Фото: Cars and Bids

Примітно, що у десятці лідерів – одразу 9 моделей Toyota і Lexus, а в топ 20 – 19 японських авто. Єдиним винятком став Mercedes G-Class.

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Найнадійніші авто сучасності за версією iSeeCars:

Toyota Sequoia – 42,3% авто з пробігом 400 000 км. Lexus LS – 38,8%. Toyota 4Runner – 33,1%. Lexus RX Hybrid – 28,9%. Toyota Tundra – 28,2%. Toyota Tacoma – 25,0%. Lexus GX – 23,3%. Toyota Avalon – 20,7%. Toyota Highlander Hybrid – 20,7%. Honda Accord Hybrid – 18,5%. Honda HR-V – 17,6%. Lexus IS – 17,5%. Toyota Avalon Hybrid – 17,4%. Mercedes-Benz G-Class – 17,3%. Honda Civic Sedan – 15,0%. Honda Pilot – 14,3%. Honda Ridgeline – 13,7%. Honda Civic Hatchback – 13,2%. Acura MDX – 13,1%. Lexus RX – 12,8%.

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