Одессит купил бампер за 200 тыс. грн, но остался без него из-за бдительных коммунальщиков

Житель Одессы купил бампер для автомобиля и оставил его на своем паркоместе. Когда вернулся — его уже не было.

Оказалось, что новый бампер стоимостью около 200 тысяч гривен коммунальщики вывезли на помойку, сообщает ресурс "Трамвай" со ссылкой на местный паблик.

О случившемся одессит написал в соцсетях. По его словам, администраторы управляющей компании нарушения не признают, поэтому мужчина намерен обратиться в правоохранительные органы.

Фото: Соцсети

Он планирует зафиксировать стоимость утраченной детали и потребовать от коммунального предприятия возмещения ущерба.

Фото: Соцсети

Также мужчина предупредил других, чтобы были повнимательнее со своими вещами.

"С такими подходами у нас и автомобили начнут пропадать", — иронизирует он.

Инцидент произошел в ЖК Via Roma в Киевском районе Одессы по улице Инглези. Жители комплекса постоянно пользуются паркоместами у дома. В комментариях под постом одна из пользовательниц написала, что бампер был на паркоместе в подземном паркинге, и кто-то вынес его на улицу.

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Напомним, мужчина рассмешил соцсети кадрами с собственным квадроциклом.

Также сообщалось, что у британца угнали Range Rover 2024 SV Edition One за 183 000 фунтов стерлингов, который позиционировался как "неугоняемый".