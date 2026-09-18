Мешканець Одеси купив бампер за 200 тис. грн, але залишився без нього через пильних комунальників
Мешканець Одеси купив бампер для автомобіля і залишив його на своєму паркувальному місці. Коли повернувся — його вже не було.
Виявилося, що новий бампер вартістю близько 200 тисяч гривень комунальники вивезли на смітник, повідомляє ресурс "Трамвай" з посиланням на місцевий паблік.
Про те, що сталося, одесит написав у соцмережах. За його словами, адміністратори керуючої компанії не визнають порушення, тому чоловік має намір звернутися до правоохоронних органів.
Він планує зафіксувати вартість втраченої деталі та вимагати від комунального підприємства відшкодування збитків.
Також чоловік попередив інших, щоб вони були обережнішими зі своїми речами.
"З таким підходом у нас і автомобілі почнуть зникати", — іронізує він.
Інцидент стався у житловому комплексі Via Roma в Київському районі Одеси на вулиці Інглезі. Мешканці комплексу постійно користуються паркомісцями біля будинку. У коментарях під дописом одна з користувачок написала, що бампер стояв на паркомісці в підземному паркінгу, і хтось виніс його на вулицю.
Нагадаємо, чоловік розсмішив користувачів соцмереж кадрами зі своїм квадроциклом.
Також повідомлялося, що у британця викрали Range Rover 2024 SV Edition One вартістю 183 000 фунтів стерлінгів, що позиціонувався як такий, що неможливо викрасти.