Мешканець Одеси купив бампер за 200 тис. грн, але залишився без нього через пильних комунальників

Мешканець Одеси купив бампер для автомобіля і залишив його на своєму паркувальному місці. Коли повернувся — його вже не було.

Виявилося, що новий бампер вартістю близько 200 тисяч гривень комунальники вивезли на смітник, повідомляє ресурс "Трамвай" з посиланням на місцевий паблік.

Про те, що сталося, одесит написав у соцмережах. За його словами, адміністратори керуючої компанії не визнають порушення, тому чоловік має намір звернутися до правоохоронних органів.

Фото: Соцмережi

Він планує зафіксувати вартість втраченої деталі та вимагати від комунального підприємства відшкодування збитків.

Фото: Соцмережi

Також чоловік попередив інших, щоб вони були обережнішими зі своїми речами.

"З таким підходом у нас і автомобілі почнуть зникати", — іронізує він.

Інцидент стався у житловому комплексі Via Roma в Київському районі Одеси на вулиці Інглезі. Мешканці комплексу постійно користуються паркомісцями біля будинку. У коментарях під дописом одна з користувачок написала, що бампер стояв на паркомісці в підземному паркінгу, і хтось виніс його на вулицю.

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Нагадаємо, чоловік розсмішив користувачів соцмереж кадрами зі своїм квадроциклом.

Також повідомлялося, що у британця викрали Range Rover 2024 SV Edition One вартістю 183 000 фунтів стерлінгів, що позиціонувався як такий, що неможливо викрасти.