1000-сильный: в США создали самый быстрый автомобиль для людей с инвалидностью (фото)

Купе Chevrolet Nova 1967 года обрело новую жизнь. Недорогое авто превратилось в стильный 1000-сильный хот-род, приспособленный для людей с инвалидностью.

Реставрацию и тюнинг Chevrolet Nova провели в американском ателье Straightline Customs для чемпиона гонок IMSA Денниса Тернинга. О проекте, получившем название CasaNova, рассказали на сайте Autoevolution.

Автомобиль занизили и перекрасили

Деннис Тернинг в 1993 году попал в страшную аварию во время гонки и с тех пор передвигается на колесном кресле, однако остаётся заядлым автолюбителем. Chevrolet Nova он приобрел ещё в 1980 году, будучи подростком.

Кузов Chevrolet Nova 1967 года опустили, заменили бамперы и капот. Кроме того, на автомобиле появились кованые диски Forgeline.

Салон был приспособлен для людей с ограниченными возможностями

Салон Chevrolet Nova отделан кожей и деревом, а также были заменены руль, приборная панель, рычаг коробки передач и сиденья. Переднее пассажирское сиденье теперь может поворачиваться, чтобы облегчить Деннису Тернингу посадку и высадку. Также установили кондиционер и современную мультимедийную систему с сенсорным экраном.

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Под капотом Chevrolet Nova установлен большой 6,6-литровый двигатель V8 с механическим компрессором, развивающий 1013 к.с. и 1190 Н·м. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Это самый мощный и самый быстрый автомобиль для людей с инвалидностью.

Автомобиль оснастили 1000-сильным компрессорным двигателем V8

Кроме того, автомобиль получил полностью новую рулевую систему и независимую переднюю подвеску. Затормозить его помогают тормоза Baer диаметром 356 мм.

Кстати, в Японии будут выпускать клон классического Chevrolet Corvette 60-х годов на базе Mazda MX-5.

Также Фокус сообщал, что компания Дэвида Бекхэма превратила старый Range Rover в электромобиль.