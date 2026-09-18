В стиле поп-арт: фирма Дэвида Бекхэма превратила классический Range Rover в электрокар (видео)

Range Rover первого поколения обрёл новую жизнь, причём теперь это стильный электромобиль. Внедорожник будет выпущен ограниченной серией.

Нестандартный тюнинг Range Rover Classic — работа британской компании Lunaz. Она специализируется на реставрации классических автомобилей и их преобразовании в электромобили, а одним из её совладельцев является бывший футболист Дэвид Бекхэм. О проекте рассказали на сайте Autoevolution.

Вместо бензинового V8 Range Rover первого поколения (1970–1996 годы) автомобиль оснастили значительно более мощным электродвигателем мощностью 350 сил. С батареей ёмкостью 90 кВт∙ч запас хода составляет примерно 400 км. Автомобиль сохранил полный привод и хорошую проходимость.

Внедорожник получил 350-сильную установку

Электромобиль Range Rover выпустят ограниченной серией из 25 автомобилей. Доступны как короткая трёхдверная, так и удлинённая пятидверная модификации. Автомобили получили улучшенную внутреннюю отделку и современное оснащение — в них установили климат-контроль, мультимедийную систему с сенсорным экраном, электроприводы сидений и стеклоподъемников.

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Кроме того, внедорожники были кастомизированы в стиле поп-арт, в котором работал Энди Уорхол. На выбор будут предложены две линейки дизайна Range Rover.

Range Rover Lunaz Kermit Range Rover Lunaz Nevada

Версия Kermit ярко-зеленая как снаружи, так и внутри, а в салоне появились оранжевые вставки. Range Rover Nevada выглядит сдержаннее — он темно-зеленый с бежевым салоном.

Кстати, недавно был представлен и первый серийный электромобиль Range Rover.

Также Фокус рассказывал о тюнингованном 1160-сильном Chevrolet Blazer 70-х годов.