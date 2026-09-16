Классика в миниатюре: культовый Porsche 50-х возвращается на рынок в новом формате (фото)

Легендарный Porsche 550 1954 года года возвращается в производство. Знаменитый спорткар воссоздан до мельчайших деталей, но получил современную "начинку".

Новый Porsche 550 J был создан к 75-летию гоночной программы немецкой компании. Об этом проекте сообщили на официальном сайте Porsche.

Спортивный автомобиль Porsche 550 Spyder 1954 года воссоздали в уменьшенном виде — новая модель составляет 80 % от оригинала и достигает 2,9 м в длину. Помогла создать её компания Little Car Company, которая ранее уже разработала уменьшенные копии Bentley Blower, Bugatti 35 и Ferrari Testarossa.

Porsche 550 J немного меньше оригинальной модели Фото: Porsche

Современный Porsche 550 J в точности повторяет своего знаменитого предка, однако его обтекаемый кузов изготовлен не из алюминия, а из углеродного волокна. Масса составляет всего 330 кг.

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Салон Porsche 550 J также выполнен в винтажном стиле — в нём установлены тонкий руль, классические приборы и переключатели.

Автомобиль воссоздали до мельчайших деталей Фото: Porsche

А вот вместо оппозитного бензинового двигателя новый Porsche 550 Spyder получил электромотор. В базовой версии мощность составляет 11 л. с., а максимальная скорость — 64 км/ч. Запас хода составляет 48 км.

22-сильный вариант RS способен развивать 80 км/ч и проехать 81 км без подзарядки. Кроме того, он оснащен регулируемыми амортизаторами Bilstein. Все Porsche 550 J имеют дисковые тормоза.

Porsche 550 J предлагается с электродвигателями мощностью 11 и 22 к.с. Фото: Porsche

Всего будет выпущено 250 электрокаров. Цена Porsche 550 J начинается от 93 800 долларов.

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Porsche 550 — легендарная спортивная модель 50-х годов

Оригинальный Porsche 550 Spyder выпускался с 1953 по 1956 год, и всего было собрано лишь 90 автомобилей. Сейчас они стоят от 1,5 миллиона долларов.

Спортивный автомобиль массой 550 кг оснащался 1,5-литровыми оппозитными четырёхцилиндровыми двигателями мощностью от 110 до 150 сил. Максимальная скорость составляла 225–250 км/ч.

Porsche 550 Spyder прославился благодаря громким победам в гонках Фото: Porsche

Этот лёгкий автомобиль мог соперничать со значительно более мощными соперниками и выиграл немало гонок. В частности, в 1956 году Умберто Маджоли на Porsche 550 победил в знаменитой итальянской гонке Targa Florio. Вместе с тем в истории модели есть и трагическая страница — именно за рулем Porsche 550 погиб в ДТП известный голливудский актёр Джеймс Дин.

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