Класика в мініатюрі: культовий Porsche 50-х повертають на ринок у новому форматі (фото)

Легендарний Porsche 550 1954 року повертається у виробництво. Знаменитий спорткар відтворений до найменших деталей, але отримав сучасну "начинку".

Новий Porsche 550 J створили до 75-річчя гоночної програми німецької компанії. Про проєкт розповіли на офіційному сайті Porsche.

Спорткар Porsche 550 Spyder 1954 року відтворили у зменшеному вигляді — нова модель становить 80% від оригіналу і сягає 2,9 м завдовжки. Допомогла її створити фірма Little Car Company, яка вже раніше розробила зменшені копії Bentley Blower, Bugatti 35 та Ferrari Testarossa.

Porsche 550 J дещо менший за оригінальну модель Фото: Porsche

Сучасний Porsche 550 J у точності відтворює знаменитого предка, проте його обтічний кузов не алюмінієвий, а карбоновий. Маса становить усього 330 кг.

У вінтажному стилі витриманий і салон Porsche 550 J – встановлені тонке кермо, класичні прилади та перемикачі.

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Авто відтворили до найменших деталей Фото: Porsche

А от замість опозитного бензинового двигуна новий Porsche 550 Spyder отримав електромотор. У базовій версії потужність становить 11 к. с., а максимальна швидкість – 64 км/год. Запас ходу складає 48 км.

22-сильний варіант RS здатен розвинути 80 км/год та проїхати 81 км без підзарядки. До того ж, він отримав регульовані амортизатори Bilstein. Усі Porsche 550 J мають дискові гальма.

Porsche 550 J пропонують із електромоторами на 11 і 22 к. с. Фото: Porsche

Усього випустять 250 електричних спорткарів. Ціна Porsche 550 J стартує з 93 800 доларів.

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Porsche 550 – уславлена спортивна модель 50-х

Оригінальний Porsche 550 Spyder випускали з 1953 по 1956 рік і всього зібрали тільки 90 автомобілів. Зараз вони коштують від 1,5 мільйона доларів.

Спорткар масою 550 кг комплектували 1,5-літровими опозитними четвірками потужністю від 110 до 150 сил. Максимальна швидкість становила 225-250 км/год.

Porsche 550 Spyder прославився завдяки гучним перемогам у перегонах Фото: Porsche

Легке авто могло змагатися зі значно потужнішими суперниками та виграло чимало перегонів. Зокрема, в 1956 році Умберто Маджолі на Porsche 550 переміг у знаменитій італійській гонці Targa Florio. Разом із тим, в історії моделі є й трагічна сторінка — саме за кермом Porsche 550 загинув у ДТП відомий голлівудський актор Джеймс Дін.

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