Найрідкісніший і незвичайний Porsche продадуть за ціною двох Bugatti Chiron (фото)

Випустили лише чотири обтічних купе Porsche 550A. Саме цей автомобіль відзначився гучними гоночними перемогами.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставлено Porsche 550A Le Mans Werks Coupe Coupe 1956 року. За спортивне купе планують виручити від 5,5 до 7,5 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Покращена аеродинаміка давала змогу розвивати швидкість понад 220 км/год. Фото: RM Sotheby's

Купе є дуже рідкісним: із 90 випущених Porsche 550 лише чотири авто отримали закритий кузов від дизайнера Ервіна Коменди, який створив знаменитий Volkswagen Beetle. Такі Porsche 550 створювали для перегонів на швидкісних трасах, адже купе більш обтічні, ніж кабріолети.

Купе Porsche 550A оснащене скромним 1,5-літровим опозитним мотором потужністю лише 135 к. с. Але оскільки алюмінієве авто важить лише 550 кг, то може розвивати швидкість понад 220 км/год.

Авто відреставровано до оригінального стану Фото: RM Sotheby's

Саме цей Porsche 550A виступав у знаменитих 24-годинних перегонах у Ле-Мані 1956 року. Він зміг на рівних боротися з набагато потужнішими Jaguar, Ferrari і Aston Martin і в підсумку посів 5 місце в загальному заліку і переміг у своєму класі.

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Після Ле-Мана Porsche 550A переїхав до США, де брав участь у різних змаганнях аж до 1968 року. Потім спорткар зберігався в приватних колекціях і рідко виїжджав на дороги.

Porsche 550 успішно виступив у 24-годинних перегонах у Ле-Мані Фото: RM Sotheby's

У 2004 році автомобіль відреставрували до оригінального стану. Відтоді він регулярно з'являється на різних автошоу в США.

Раніше Фокус повідомляв, що гоночний Ferrari 1967 року продають за 40 мільйонів доларів.

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