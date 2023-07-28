Самый редкий и необычный Porsche продадут по цене двух Bugatti Chiron (фото)

Выпустили лишь четыре обтекаемых купе Porsche 550A. Конкретно этот автомобиль отметился громкими гоночными победами.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставлен Porsche 550A Le Mans Werks Coupe Coupe 1956 года. За спортивное купе планируют выручить от 5,5 до 7,5 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Улучшенная аэродинамика позволяла развивать скорость свыше 220 км/ч Фото: RM Sotheby's

Купе является очень редким: из 90 выпущенных Porsche 550 лишь четыре авто получили закрытый кузов от дизайнера Эрвина Коменды, создавшего знаменитый Volkswagen Beetle. Такие Porsche 550 создавали для гонок на скоростных трассах, ведь купе более обтекаемые, чем кабриолеты.

Купе Porsche 550A оснащено скромным 1,5-литровым оппозитным мотором мощностью всего 135 л. с. Но поскольку алюминиевое авто весит всего 550 кг, то может развивать скорость свыше 220 км/ч.

Авто отреставрировано до оригинального состояния Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Porsche 550A выступал в знаменитой 24 часовой гонке в Ле-Мане 1956 года. Он смог на равных бороться с гораздо более мощными Jaguar, Ferrari и Aston Martin и в итоге занял 5 место в общем зачете и победил в своем классе.

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После Ле-Мана Porsche 550A переехал в США, где участвовал в различных соревнованиях вплоть до 1968 года. Затем спорткар хранился в частных коллекциях и редко выезжал на дороги.

Porsche 550 успешно выступил в 24-часовой гонке в Ле-Мане Фото: RM Sotheby's

В 2004 году автомобиль отреставрировали до оригинального состояния. С тех пор он регулярно появляется на различных автошоу в США.

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