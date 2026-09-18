У стилі попарт: фірма Девіда Бекхема перетворила класичний Range Rover на електрокар (відео)

Range Rover першого покоління отримав нове життя, причому тепер це стильний електромобіль. Позашляховик випустять лімітованою серією.

Нестандартний тюнінг Range Rover Classic — робота британської фірми Lunaz. Вона спеціалізується на реставрації класичних авто та перетворенні їх на електрокари, а одним із її співвласників є колишній футболіст Девід Бекхем. Про проєкт розповіли на сайті Autoevolution.

Замість бензинового V8 Range Rover першого покоління (1970-1996 роки) оснастили значно потужнішим електромотором на 350 сил. Із батареєю ємністю 90 кВт∙год запас ходу становить приблизно 400 км. Авто зберегло повний привід та гарну прохідність.

Позашляховик отримав 350-сильну установку

Електромобіль Range Rover випустять лімітованою серією з 25 авто. Доступні як коротка тридверна, так і подовжена п'ятидверна модифікації. Автомобілі отримали покращене внутрішнє оздоблення та осучаснені — встановили клімат-контроль, мультимедійну систему з сенсорним екраном, електроприводи сидінь та склопідйомників.

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До того ж, позашляховики кастомізували у стилі попарт, в якому працював Енді Ворхол. На вибір запропонують дві лінії оформлення Range Rover.

Range Rover Lunaz Kermit Range Rover Lunaz Nevada

Варіант Kermit яскраво-зелений зовні та всередині, а в салоні з'явилися помаранчеві вставки. Range Rover Nevada стриманіший — він темно-зелений і з бежевим салоном.

До речі, нещодавно презентували і перший серійний електромобіль Range Rover.

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