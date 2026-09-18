1160-сильний "Хуліган": старий Chevrolet Blazer переробили на позашляхового монстра (відео)

Chevrolet Blazer 1972 року став основою для цікавого проєкту. Його підготували до важкого бездоріжжя та оснастили 1160-сильним V8.

Екстремальний тюнінг Chevrolet Blazer виконало знамените американське ательє Ringbrothers, відоме своїми яскравими проєктами. Зараз позашляховик, який назвали Bully ("Хуліган"), виставили на аукціон Mecum.

Chevrolet K5 Blazer кардинально переробили. Замість даху в нього невеликий тент, а бокові та задні вікна відсутні. До того ж, йому суттєво збільшили кліренс, встановили лебідку, додаткову оптику та позашляхові шини Cooper Discoverer STT PRO LT розміром 325/65 R18.

Chevrolet Blazer підготували до важкого бездоріжжя Фото: Mecum

У салоні Chevrolet Blazer з'явилися оригінальні плетені сидіння зі шкіри. Крім того, замінили кермо, прилади та перемикачі. А ще з'явилися сенсорний екран і USB-порти.

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Під капотом тепер встановлений 6,8-літровий компресорний V8 Chevrolet потужністю 1160 к. с., доповнений сталевим спортивним вихлопом Flowmaster 44. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Салон Chevrolet K5 Blazer повністю переробили Фото: Mecum Позашляховик отримав плетені крісла Фото: Mecum

Компанія Roadster Shop спеціально для Bully розробила посилену позашляхову підвіску. Також встановили сучасні гальма Baer 6P Extreme діаметром 381 мм спереду та 356 мм ззаду.

Між іншим, в Японії почнуть випускати клон Chevrolet Corvette 60-х на базі Mazda MX-5.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили колекцію рідкісних тюнінгованих Chevrolet.