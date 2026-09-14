Синій кабан: старий Mercedes S-Class перетворили на приголомшливий хот-род (фото)

Mercedes S-Class 1971 року отримав нове життя. Представницький седан став яскравим заниженим хот-родом із потужним V8.

Божевільний тюнінг Mercedes S-Class W108 виконав кастомайзер Алан Івамото зі США. Про проєкт розповіли на сайті Classic Driver.

Задні двері авто відкриваються проти руху Фото: Classic Driver Market

Американець вирішив створити сучасну варіацію на тему гоночного Mercedes 300 SEL 6,8 AMG, який свого часу отримав прізвисько Red Pig ("Червона свиня"). Проєкт назвали Blue Boar ("Синій кабан").

За основу взяли седан Mercedes 300 SEL 1971 року, який, як не дивно, пофарбували в білий колір, а не синій. Автомобілю занизили дах та кліренс, а також серйозно розширили його крила.

У салоні замінили кермо і прилади Фото: Classic Driver Market Mercedes S-Class отримав крісла Recaro і каркас безпеки Фото: Classic Driver Market

Крім того, з’явилися обвіс, два задні спойлери та оригінальні колісні диски в ретростилі. Задні двері тепер відчиняються проти руху – як у Rolls-Royce.

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Салон Mercedes S-Class W108 витриманий у гоночному стилі, адже встановлені ковшеподібні крісла Recaro та каркас безпеки. Також замінені кермо та циферблати приладів.

Під капот встановили 6,0-літровий V8 від Chevrolet Corvette Фото: Classic Driver Market

Для Blue Boar створили нове кастомне шасі, а під капот встановили 6,0-літровий V8 від Chevrolet Corvette, доповнений двома турбінами. Потужність поки не розкривають, але вона точно перевищує 600 сил. У парі з двигуном працює 6-ступінчаста механічна КПП.

Mercedes S-Class занизили і додали обвіс Фото: Classic Driver Market

Тюнінг Mercedes S-Class ще не завершений. За словами Алана Івамото, автомобіль наразі готовий приблизно на 60%, тому варто очікувати нових цікавих рішень.

Раніше Фокус розповідав про стильний тюнінг предка Mercedes Sprinter, який теж отримав двигун від Corvette.

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