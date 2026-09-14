Синий кабан: старый Mercedes S-Class превратили в потрясающий хот-род (фото)
Mercedes S-Class 1971 года обрёл новую жизнь. Представительный седан превратился в яркий заниженный хот-род с мощным двигателем V8.
Сумасшедший тюнинг Mercedes S-Class W108 выполнил кастомайзер Алан Ивамото из США. Об этом проекте рассказали на сайте Classic Driver.
Американец решил создать современную вариацию гоночного Mercedes 300 SEL 6,8 AMG, который в свое время получил прозвище Red Pig ("Красная свинья"). Проект назвали Blue Boar ("Синий кабан").
За основу взяли седан Mercedes 300 SEL 1971 года, который, как ни странно, покрасили в белый цвет, а не в синий. Автомобиль снизили и уменьшили клиренс, а также значительно расширили его крылья.
Кроме того, появились обвес, два задних спойлера и оригинальные колесные диски в ретро-стиле. Задние двери теперь открываются против направления движения — как у Rolls-Royce.
Салон Mercedes S-Class W108 выполнен в гоночном стиле: в нём установлены ковшеобразные кресла Recaro и каркас безопасности. Также заменены руль и циферблаты приборов.
Для Blue Boar создали новое кастомное шасси, а под капот установили 6,0-литровый V8 от Chevrolet Corvette, дополненный двумя турбинами. Мощность пока не раскрывают, но она точно превышает 600 сил. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач.
Тюнинг Mercedes S-Class ещё не завершён. По словам Алана Ивамото, автомобиль на данный момент готов примерно на 60 %, поэтому стоит ожидать новых интересных решений.
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