Синий кабан: старый Mercedes S-Class превратили в потрясающий хот-род (фото)

Mercedes S-Class 1971 года обрёл новую жизнь. Представительный седан превратился в яркий заниженный хот-род с мощным двигателем V8.

Сумасшедший тюнинг Mercedes S-Class W108 выполнил кастомайзер Алан Ивамото из США. Об этом проекте рассказали на сайте Classic Driver.

Задние двери автомобиля открываются против направления движения Фото: Classic Driver Market

Американец решил создать современную вариацию гоночного Mercedes 300 SEL 6,8 AMG, который в свое время получил прозвище Red Pig ("Красная свинья"). Проект назвали Blue Boar ("Синий кабан").

За основу взяли седан Mercedes 300 SEL 1971 года, который, как ни странно, покрасили в белый цвет, а не в синий. Автомобиль снизили и уменьшили клиренс, а также значительно расширили его крылья.

В салоне заменили руль и приборы Фото: Classic Driver Market Mercedes S-Class получил сиденья Recaro и каркас безопасности Фото: Classic Driver Market

Кроме того, появились обвес, два задних спойлера и оригинальные колесные диски в ретро-стиле. Задние двери теперь открываются против направления движения — как у Rolls-Royce.

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Салон Mercedes S-Class W108 выполнен в гоночном стиле: в нём установлены ковшеобразные кресла Recaro и каркас безопасности. Также заменены руль и циферблаты приборов.

Под капотом установлен 6,0-литровый V8 от Chevrolet Corvette Фото: Classic Driver Market

Для Blue Boar создали новое кастомное шасси, а под капот установили 6,0-литровый V8 от Chevrolet Corvette, дополненный двумя турбинами. Мощность пока не раскрывают, но она точно превышает 600 сил. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Mercedes S-Class опустили и установили обвес Фото: Classic Driver Market

Тюнинг Mercedes S-Class ещё не завершён. По словам Алана Ивамото, автомобиль на данный момент готов примерно на 60 %, поэтому стоит ожидать новых интересных решений.

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