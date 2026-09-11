Mercedes-Benz представил самое мощное спорткупе в истории бренда (фото, видео)

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung — лимитированное спорткупе с эксклюзивной линейки Mythos. Будет выпущено всего 30 экземпляров этого автомобиля.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung разрешен для использования на дорогах общего пользования, говорится на сайте производителя. Он также одинаково идеально подходит как для движения на гоночных трассах, так и на извилистых дорогах.

Принципиальная разница

Технической основой для CLE 646 Spezialanfertigung стал нынешний Mercedes-AMG CLE Coupé. Инженеры AMG в Аффальтербахе создали уникальную специальную версию, отличающуюся увеличенной мощностью, специально настроенным шасси, строгой облегченной конструкцией и многочисленными модификациями кузова.

По сравнению с базовым автомобилем вес был уменьшен примерно на 170 килограммов, а сам кузов претерпел значительные изменения. В результате получилась комплексная модернизация, выполненная в соответствии со стандартами мануфактуры Аффальтербах, что легло в основу обозначения модели Spezialanfertigung. Это слово переводится как "специальное изготовление".

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Что под капотом

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung — самая мощная на сегодняшний день версия купе CLE и единственная — с мотором V8.

Да, в основе CLE 646 Spezialanfertigung действительно лежит значительно усовершенствованный 4,0-литровый битурбированный двигатель AMG M177 EVO V8. Его мощность в 646 л.с. (475 кВт) отражена в самом обозначении модели.

Максимальный крутящий момент составляет 850 Нм и доступен в широком диапазоне оборотов двигателя от 2500 до 4500 об/мин.

Плоский коленчатый вал двигателя уменьшает вращающиеся массы, улучшает характеристики оборотов и обеспечивает исключительно отзывчивую реакцию дроссельной заслонки, что дополнительно поддерживается специальной настройкой двигателя.

Даже при экстремальных нагрузках двигатель V8 имеет три отдельных контура охлаждения: высокотемпературный контур для самого двигателя и два низкотемпературных контура для охлаждения наддувочного воздуха и трансмиссионного масла, а также 48-вольтовых компонентов.

В Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung эти системы были специально усовершенствованы для соответствия требованиям исключительно сложного режима эксплуатации: от интенсивного использования на гоночной трассе до очень высоких температур окружающей среды.

Характерное звучание V8 дополнительно усиливается специально разработанной высокоэффективной выхлопной системой с увеличенной пропускной способностью и звуковой сигнатурой, созданной с сильным эмоциональным акцентом.

Конструкция холодной части была разработана в сотрудничестве с Akrapovi, а широкое использование титана также способствует снижению веса.

Уникальность трансмиссии

Одно из наиболее фундаментальных изменений касается трансмиссии. Система AMG Performance 4MATIC+, установленная на автомобиле-доноре, была полностью удалена, и CLE 646 Spezialanfertigung передает мощность исключительно на заднюю ось.

Переход на задний привод снижает вес, при этом коренным образом изменяя динамические характеристики автомобиля.

Электронно управляемый задний дифференциал повышенного трения оптимизирует распределение крутящего момента между задними колесами за счет переменной блокировки по мере необходимости. В подходящих условиях вождения он также может поддерживать контролируемый дрифт.

В авто — стандартная трансмиссия AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. В зависимости от выбранной программы движения она обеспечивает либо спортивные, быстрые переключения передач, либо исключительно плавные и почти незаметные переключения. Благодаря девяти передачам переднего хода двигатель особенно часто работает в оптимальном диапазоне оборотов.

При необходимости гидротрансформатор может быстро переключаться на пониженную передачу несколько раз подряд, обеспечивая практически мгновенный доступ к полной мощности двигателя.

Общие характеристики трансмиссии можно настроить с помощью AMG DYNAMIC SELECT, предлагающего ряд программ движения со специальными настройками трансмиссии.

Конструкция кузова

Чтобы обеспечить исключительную динамику вождения Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung инженеры спроектировали конструкцию кузова так, чтобы он мог выдерживать экстремальные нагрузки.

Дополнительные элементы усиления и интегрированная дуга безопасности существенно повышают жесткость кузова.

То же касается аэродинамики, которая разрабатывалась с приоритетом на динамические характеристики. Передний диффузор, вентиляционные прорези в крыльях, элементы днища и заднее антикрыло образуют единый аэродинамический комплекс.

Для обеспечения максимальной гибкости в выборе между повседневной эксплуатацией и использованием на треке, передний диффузор можно вручную перевести в одно из двух положений с помощью трех фиксаторов: Street (дорожный режим) и Race (гоночный режим). Последний предназначен исключительно для езды по треку.

Открытые вентиляционные прорези в расширенных крыльях улучшают вентиляцию колесных арок и способствуют созданию дополнительной прижимной силы.

Эксклюзивная новинка — система каналов рядом с фарами, направляющая воздушный поток через колесные арки к вентиляционным прорезям. Дополнительные аэродинамические элементы (флики) по бокам переднего бампера оптимизируют воздушные потоки, увеличивая прижимную силу на передней оси и одновременно улучшая охлаждение тормозов.

Чтобы сделать автомобиль легче, а его снаряженная масса составляет 1895 кг, производители знатно "потрепали" салон, выбросив задние сиденья и материалы шумоизоляции. Также сокращено до максимума количество элементов комфорта и упрощена аудиосистема.

В стандартную комплектацию входят сверхлегкие гоночные сиденья-ковши с выраженной боковой поддержкой, а также дуга безопасности, повышающая жесткость кузова на кручение и улучшающая динамические характеристики.

Завершают оформление интерьера легкие дверные панели из углеволокна.

В рамках опционального пакета Performance автомобиль оснащается шеститочечными ремнями безопасности, надежно фиксирующими водителя и пассажира.

Все автомобили будут иметь градиентную окраску: серый цвет Mojave Silver Magno в передней части кузова перетекает в черный Obsidian Black Magno на корме. Дверь украшена черными круглыми эмблемами AMG.

Учитывая "фарш" спорткупе и его конструкцию, неудивительно, что весь тираж в 30 штук уже распродан, хотя мировой премьеры автомобиля еще не было. Какова цена авто, не сообщается.

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