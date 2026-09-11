Mercedes-Benz представив найпотужніше спорткупе в історії бренду (фото, відео)

Німецький автовиробник Mercedes-Benz представив Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung — лімітовану версію спортивного купе з ексклюзивної лінійки Mythos. Буде випущено лише 30 екземплярів цього автомобіля.

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung дозволено використовувати на дорогах загального користування, як зазначено на сайті виробника. Він також однаково ідеально підходить як для руху на гоночних трасах, так і на звивистих дорогах.

Принципова відмінність

Технічною основою для CLE 646 Spezialanfertigung став нинішній Mercedes-AMG CLE Coupé. Інженери AMG в Аффальтербаху створили унікальну спеціальну версію, що відрізняється збільшеною потужністю, спеціально налаштованим шасі, суворою полегшеною конструкцією та численними модифікаціями кузова.

Порівняно з базовою моделлю вага була зменшена приблизно на 170 кілограмів, а сам кузов зазнав значних змін. У результаті вийшла комплексна модернізація, виконана відповідно до стандартів мануфактури Аффальтербах, що лягло в основу позначення моделі Spezialanfertigung. Це слово перекладається як "спеціальне виготовлення".

Видео дня

Що під капотом

Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung — найпотужніша на сьогодні версія купе CLE і єдина — з двигуном V8.

Так, в основі CLE 646 Spezialanfertigung дійсно лежить значно вдосконалений 4,0-літровий двигун AMG M177 EVO V8 з подвійним турбонаддувом. Його потужність у 646 к.с. (475 кВт) відображена в самій назві моделі.

Максимальний крутний момент становить 850 Нм і доступний у широкому діапазоні оборотів двигуна — від 2500 до 4500 об/хв.

Плаский колінчастий вал двигуна зменшує обертові маси, покращує характеристики обертів і забезпечує надзвичайно чутливу реакцію дросельної заслінки, що додатково підкріплюється спеціальним налаштуванням двигуна.

Навіть за умов екстремальних навантажень двигун V8 має три окремі контури охолодження: високотемпературний контур для самого двигуна та два низькотемпературні контури для охолодження повітря наддуву й трансмісійної оливи, а також 48-вольтових компонентів.

У Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung ці системи були спеціально вдосконалені, щоб відповідати вимогам надзвичайно складних умов експлуатації: від інтенсивного використання на гоночній трасі до дуже високих температур навколишнього середовища.

Характерне звучання V8 додатково підсилюється спеціально розробленою високоефективною вихлопною системою зі збільшеною пропускною здатністю та звуковою сигнатурою, створеною з сильним емоційним акцентом.

Конструкція холодної частини була розроблена у співпраці з Akrapovi, а широке використання титану також сприяє зменшенню ваги.

Унікальність трансмісії

Одна з найважливіших змін стосується трансмісії. Система AMG Performance 4MATIC+, встановлена на автомобілі-донорі, була повністю демонтована, і CLE 646 Spezialanfertigung передає потужність виключно на задню вісь.

Перехід на задній привід зменшує вагу, при цьому кардинально змінюючи динамічні характеристики автомобіля.

Електронно керований задній диференціал підвищеного тертя оптимізує розподіл крутного моменту між задніми колесами завдяки змінному блокуванню за потреби. За відповідних умов руху він також може підтримувати контрольований дрифт.

Автомобіль оснащений стандартною коробкою передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Залежно від обраної програми руху вона забезпечує або спортивні, швидкі перемикання передач, або виключно плавні й майже непомітні перемикання. Завдяки дев’яти передачам переднього ходу двигун особливо часто працює в оптимальному діапазоні обертів.

За потреби гідротрансформатор може швидко перемикатися на нижчу передачу кілька разів поспіль, забезпечуючи практично миттєвий доступ до повної потужності двигуна.

Загальні характеристики трансмісії можна налаштувати за допомогою системи AMG DYNAMIC SELECT, яка пропонує низку програм руху зі спеціальними налаштуваннями трансмісії.

Конструкція кузова

Щоб забезпечити виняткову динаміку руху Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung, інженери спроектували конструкцію кузова таким чином, щоб він міг витримувати екстремальні навантаження.

Додаткові елементи посилення та вбудована дуга безпеки суттєво підвищують жорсткість кузова.

Те саме стосується аеродинаміки, яка розроблялася з акцентом на динамічні характеристики. Передній дифузор, вентиляційні прорізи в крилах, елементи днища та заднє антикрило утворюють єдиний аеродинамічний комплекс.

Для забезпечення максимальної гнучкості у виборі між повсякденною експлуатацією та використанням на треку передній дифузор можна вручну перевести в одне з двох положень за допомогою трьох фіксаторів: Street (дорожній режим) та Race (гоночний режим). Останній призначений виключно для їзди на треку.

Відкриті вентиляційні прорізи в розширених крилах покращують вентиляцію колісних арок і сприяють створенню додаткової притискної сили.

Ексклюзивна новинка — система каналів поруч із фарами, що направляє повітряний потік через колісні арки до вентиляційних прорізів. Додаткові аеродинамічні елементи (фліки) з боків переднього бампера оптимізують повітряні потоки, збільшуючи притискну силу на передній осі та водночас покращуючи охолодження гальм.

Щоб полегшити автомобіль, споряджена маса якого становить 1895 кг, виробники суттєво "пощипали" салон, прибравши задні сидіння та матеріали шумоізоляції. Також до мінімуму скорочено кількість елементів комфорту та спрощено аудіосистему.

До стандартної комплектації входять надлегкі гоночні сидіння-ковші з вираженою бічною підтримкою, а також дуга безпеки, що підвищує жорсткість кузова на кручення та покращує динамічні характеристики.

Завершують оформлення інтер’єру легкі дверні панелі з вуглеволокна.

У рамках додаткового пакета Performance автомобіль оснащується шеститочковими ременями безпеки, які надійно фіксують водія та пасажира.

Усі автомобілі матимуть градієнтне забарвлення: сірий колір Mojave Silver Magno у передній частині кузова плавно переходить у чорний Obsidian Black Magno у задній частині. Двері прикрашені чорними круглими емблемами AMG.

З огляду на "начинку" спортивного купе та його конструкцію, не дивно, що весь тираж у 30 екземплярів уже розпродано, хоча світової прем’єри автомобіля ще не відбулося. Про ціну авто не повідомляється.

Нагадаємо, що Mercedes перетворить "Гелендваген" на "розумний" човен.

Також повідомлялося, що в Києві помітили компактний спорткар Mercedes із потужним двигуном.