1160-сильный "Хулиган": старый Chevrolet Blazer превратили во внедорожного монстра (видео)

Chevrolet Blazer 1972 года стал основой для интересного проекта. Его подготовили к преодолению сложного бездорожья и оснастили 1160-сильным V8.

Экстремальный тюнинг Chevrolet Blazer выполнило знаменитое американское ателье Ringbrothers, известное своими яркими проектами. Сейчас внедорожник, получивший название Bully ("Хулиган"), выставлен на аукцион Mecum.

Chevrolet K5 Blazer кардинально переработали. Вместо крыши у него небольшой тент, а боковые и задние окна отсутствуют. К тому же у него значительно увеличили клиренс, установили лебедку, дополнительную оптику и внедорожные шины Cooper Discoverer STT PRO LT размером 325/65 R18.

Chevrolet Blazer подготовили к сложным условиям бездорожья Фото: Mecum

В салоне Chevrolet Blazer появились оригинальные плетеные сиденья из кожи. Кроме того, были заменены руль, приборы и переключатели. А ещё появились сенсорный экран и USB-порты.

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Под капотом теперь установлен 6,8-литровый компрессорный V8 от Chevrolet мощностью 1160 к. с., дополненный стальной спортивной выхлопной системой Flowmaster 44. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Салон Chevrolet K5 Blazer полностью переработали Фото: Mecum Внедорожник получил плетеные сиденья Фото: Mecum

Компания Roadster Shop специально для Bully разработала усиленную внедорожную подвеску. Также были установлены современные тормоза Baer 6P Extreme диаметром 381 мм спереди и 356 мм сзади.

Кстати, в Японии начнут выпускать клон Chevrolet Corvette 60-х годов на базе Mazda MX-5.

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставили коллекцию редких тюнингованных Chevrolet.