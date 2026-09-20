1000-сильний шедевр: у США створили найшвидше авто для людей із інвалідністю (фото)
Купе Chevrolet Nova 1967 року отримало нове життя. Недороге авто стало стильним 1000-сильним спорткаром, пристосованим для осіб із інвалідністю.
Реставрацію та тюнінг Chevrolet Nova виконали в американському ательє Straightline Customs для чемпіона з перегонів ІМСА Денніса Тернінга. Про проєкт, який назвали CasaNova, розповіли на сайті Autoevolution.
Денніс Тернінг у 1993 році потрапив у страшну аварію під час перегонів і з тих пір пересувається на кріслі колісному, проте залишається палким автолюбителем. Chevrolet Nova він придбав ще у 1980 році у підлітковому віці.
Купе Chevrolet Nova 1967 року занизили, замінили бампери та капот. Крім того, з'явилися ковані диски Forgeline.
Салон Chevrolet Nova оздобили шкірою та деревом, а також замінили кермо, прилади, важіль КПП і сидіння. Переднє пасажирське сидіння тепер може повертатися, аби полегшити Деннісу Тернінгу посадку та висадку. Також встановили кондиціонер сучасну мультимедійну систему з тачскріном.
Під капотом Chevrolet Nova встановлено великий 6,6-літровий V8 із механічним компресором, який розвиває 1013 к. с. та 1190 Н∙м. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Це найпотужніше і найшвидше авто для людей з інвалідністю.
До того ж, авто отримало повністю нові кермове управління і незалежну передню підвіску. Сповільнюють його гальма Baer діаметром 356 мм.
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