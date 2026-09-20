1000-сильний шедевр: у США створили найшвидше авто для людей із інвалідністю (фото)

Купе Chevrolet Nova 1967 року отримало нове життя. Недороге авто стало стильним 1000-сильним спорткаром, пристосованим для осіб із інвалідністю.

Реставрацію та тюнінг Chevrolet Nova виконали в американському ательє Straightline Customs для чемпіона з перегонів ІМСА Денніса Тернінга. Про проєкт, який назвали CasaNova, розповіли на сайті Autoevolution.

Авто занизили та перефарбували

Денніс Тернінг у 1993 році потрапив у страшну аварію під час перегонів і з тих пір пересувається на кріслі колісному, проте залишається палким автолюбителем. Chevrolet Nova він придбав ще у 1980 році у підлітковому віці.

Купе Chevrolet Nova 1967 року занизили, замінили бампери та капот. Крім того, з'явилися ковані диски Forgeline.

Салон пристосували для людей із інвалідністю

Салон Chevrolet Nova оздобили шкірою та деревом, а також замінили кермо, прилади, важіль КПП і сидіння. Переднє пасажирське сидіння тепер може повертатися, аби полегшити Деннісу Тернінгу посадку та висадку. Також встановили кондиціонер сучасну мультимедійну систему з тачскріном.

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Під капотом Chevrolet Nova встановлено великий 6,6-літровий V8 із механічним компресором, який розвиває 1013 к. с. та 1190 Н∙м. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Це найпотужніше і найшвидше авто для людей з інвалідністю.

Авто оснастили 1000-сильним компресорним V8

До того ж, авто отримало повністю нові кермове управління і незалежну передню підвіску. Сповільнюють його гальма Baer діаметром 356 мм.

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