Известны долговечностью и надежностью: пять подержанных авто до $15 тысяч, которые рекомендуют механики

Эксперты назвали пять подержанных автомобилей, которые можно рассматривать при бюджете до 15 тысяч долларов. В списке — модели Honda, Toyota, Nissan и Kia, известные своей долговечностью и надежностью.

Об этом говорится в материале издания GOBankingRates.

Автоэксперт и механик Крис Пайл из JustAnswer отметил, что при покупке подержанного автомобиля важно не ограничиваться внешним осмотром, а тщательно проверить его техническое состояние.

Honda Accord 2018 года

Пайл назвал Honda Accord 2018 года хорошим вариантом для покупки. По его словам, автомобиль способен пройти более 150 тысяч миль.

Honda Accord 2018 Фото: Honda

Механик с более чем 20-летним стажем подчеркнул, что перед покупкой Accord, как и любого другого подержанного автомобиля, необходимо провести полную проверку. Особое внимание следует уделить двигателю и трансмиссии.

Honda Civic 2021 года

Honda Civic также вошла в список рекомендуемых моделей. Пайл отметил, что эти автомобили хорошо собраны и могут прослужить долго.

Видео дня

Honda Civic 2021 Фото: Honda

В то же время Civic хорошо сохраняет свою стоимость, поэтому за 15 тысяч долларов покупателям, вероятно, придется искать более старую машину или автомобиль с большим пробегом. Эксперт автомобильной отрасли Мелани Муссон также рекомендовала Civic из-за его надёжности и долговечности. По её словам, Civic чаще, чем многие похожие модели, преодолевает 300 тысяч миль.

Toyota Corolla 2023 года

Среди автомобилей Toyota Пайл выделил Corolla 2023 года. Он считает, что эта модель хорошо собрана и рассчитана на длительную эксплуатацию.

Как и Civic, Corolla сохраняет высокую стоимость. Поэтому в рамках бюджета до 15 тысяч долларов придётся обратить внимание на более старые модели или автомобили с большим пробегом.

Toyota Corolla 2023 Фото: Toyota

"Рынок будет оставаться напряжённым в течение 2026 года, а потенциальные пошлины могут поднять цены на подержанные автомобили ещё выше. Если найдете надежную Toyota или Honda дешевле 15 тысяч долларов с подтвержденной историей обслуживания и пробегом до 100 тысяч миль, берите ее сразу. Такие предложения быстро исчезают", — сказал Эндрю Локенаут из Fluent in Finance.

Nissan Altima 2022 года

Nissan Altima 2022 года Пайл поставил в один ряд с Honda Civic и Toyota Corolla. Эксперт назвал модель хорошо собранной, надёжной и долговечной.

Nissan Altima 2022 Фото: Из открытых источников

Altima заняла четвертое место в списке моделей, которые специалисты рекомендуют рассматривать покупателям с бюджетом до 15 тысяч долларов.

Kia Sorento 2020 года

Пятым вариантом стала Kia Sorento 2020 года. Пайл положительно отозвался об этой модели и отметил, что многие автомобили Kia хорошо собраны и нормально работают даже с большим пробегом.

Kia Sorento 2020 Фото: Из открытых источников

У самого механика есть Kia Sorento 2013 года выпуска, которая, по его словам, работает без проблем после 142 тысяч миль пробега.

На что следует обратить внимание при покупке

Пайл призвал покупателей не ориентироваться исключительно на внешний вид, цену или репутацию модели. Даже автомобиль, известный своей долговечностью, может иметь скрытые проблемы.

"Он может расходовать масло, протекать в салон во время дождя, перегреваться во время длительных поездок или иметь множество других проблем, которые часто остаются незамеченными", — пояснил механик.

Ранее мы писали, что популярный кроссовер Nissan получил яркую версию для украинских дорог.

Кроме того, появились новые подробности о Nissan Skyline.