Відомі довговічністю та надійністю: п'ять вживаних авто до $15 тисяч, які радять механіки

Експерти назвали п’ять вживаних автомобілів, які можна розглядати за бюджету до $15 тисяч. У списку — моделі Honda, Toyota, Nissan і Kia, відомі довговічністю та надійністю.

Про це йдеться у матеріалі видання GOBankingRates.

Автоексперт і механік Кріс Пайл із JustAnswer зазначив, що під час купівлі вживаної автівки важливо не обмежуватися зовнішнім оглядом, а ретельно перевірити її технічний стан.

Honda Accord 2018 року

Honda Accord 2018 року Пайл назвав хорошим варіантом для купівлі. За його словами, автомобіль може проїхати понад 150 тисяч миль.

Honda Accord 2018 Фото: Honda

Механік із понад 20-річним досвідом наголосив, що перед купівлею Accord, як і будь-якого іншого вживаного авто, потрібно провести повну перевірку. Особливу увагу слід приділити двигуну та трансмісії.

Honda Civic 2021 року

Honda Civic також потрапила до списку рекомендованих моделей. Пайл зазначив, що автомобілі добре зібрані та можуть довго служити.

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Honda Civic 2021 Фото: Honda

Водночас Civic добре зберігає свою вартість, тому за $15 тисяч покупцям, імовірно, доведеться шукати старішу машину або автомобіль із більшим пробігом. Експертка автомобільної галузі Мелані Муссон також рекомендувала Civic через його надійність і довговічність. За її словами, Civic частіше за багато схожих моделей долає 300 тисяч миль.

Toyota Corolla 2023 року

Серед автомобілів Toyota Пайл виділив Corolla 2023 року. Він вважає модель добре зібраною та розрахованою на тривалу експлуатацію.

Як і Civic, Corolla зберігає високу вартість. Тому в межах бюджету до $15 тисяч доведеться звертати увагу на старші екземпляри або автомобілі з більшим пробігом.

Toyota Corolla 2023 Фото: Toyota

“Ринок залишатиметься напруженим упродовж 2026 року, а потенційні мита можуть підняти ціни на вживані авто ще вище. Якщо знайдете надійну Toyota або Honda дешевше $15 тисяч із підтвердженою історією обслуговування та пробігом до 100 тисяч миль, беріть її одразу. Такі пропозиції швидко зникають”, — сказав Ендрю Локенаут із Fluent in Finance.

Nissan Altima 2022 року

Nissan Altima 2022 року Пайл поставив в один ряд із Honda Civic і Toyota Corolla. Експерт назвав модель добре зібраною, надійною та довговічною.

Nissan Altima 2022 Фото: З відкритих джерел

Altima стала четвертим автомобілем у списку моделей, які фахівці радять розглядати покупцям із бюджетом до $15 тисяч.

Kia Sorento 2020 року

П’ятим варіантом стала Kia Sorento 2020 року. Пайл позитивно відгукнувся про цю модель і зазначив, що багато автомобілів Kia добре зібрані та нормально працюють навіть із великим пробігом.

Kia Sorento 2020 Фото: З відкритих джерел

Сам механік має Kia Sorento 2013 року, яка, за його словами, працює без проблем після 142 тисяч миль пробігу.

На що звертати увагу під час купівлі

Пайл закликав покупців не орієнтуватися лише на зовнішній вигляд, ціну або репутацію моделі. Навіть автомобіль, відомий своєю довговічністю, може мати приховані проблеми.

“Він може споживати оливу, протікати в салон під час дощу, перегріватися під час тривалих поїздок або мати багато інших проблем, які часто залишаються непоміченими”, — пояснив механік.

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