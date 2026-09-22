Какие подержанные автомобили чаще всего покупали украинцы: топ-10 моделей

В августе 2026 года украинский автопарк значительно пополнился подержанными легковыми автомобилями, ввезенными из-за рубежа. Треть всех зарегистрированных машин с пробегом пришлась на относительно новые транспортные средства возрастом до пяти лет.

В целом за прошлый месяц украинские автомобилисты зарегистрировали 20,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, из которых 6,5 тыс. составили именно машины в возрастной категории до пяти лет.

По данным ассоциации "Укравтопром", в этом сегменте импортных транспортных средств наибольшую долю уверенно заняли бензиновые автомобили, которые составили 40 %. Немного уступают им электромобили с показателем 36%, а гибридные автомобили выбрали 19% покупателей, тогда как дизельные автомобили (4%) и машины с ГБО (1%) оказались в меньшинстве.

Топ-10 подержанных автомобилей

Что касается конкретных предпочтений, то наибольшим спросом среди подержанных автомобилей возрастом до 5 лет пользовались следующие модели:

Видео дня

TESLA Model Y — 473 шт.;

TESLA Model 3 — 362 шт.;

NISSAN Rogue — 265 шт.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 261 шт.;

MAZDA CX5 — 211 шт.;

FORD Escape — 189 шт.;

AUDI Q5 — 169 шт.;

KIA Niro — 161 шт.;

HYUNDAI Ioniq 5 — 160 шт.;

CHEVROLET Bolt — 124 шт.

MAZDA CX5 заняла 5-е место в рейтинге Фото: Википедия

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