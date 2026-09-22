Новая Toyota RAV4 получила огромный девайс: о чем речь (фото)

Японский кроссовер Toyota RAV4, который в прошлом году стал самым продаваемым автомобилем в мире, обзавелся внушительным силовым бампером.

Кенгурятник Aerostyle придает ему схожесть с автопоездом, который готов покорять самые непроходимые места, пишет Carscoops.

Эта конструкция разработана, в первую очередь, для автовладельцев, живущих в Австралии, а именно в ее глубинке, где столкновения с дикими животными на сельских дорогах представляют серьезную опасность как для водителей грузовиков, так и для тех, у кого легковые автомобили.

Поэтому неудивительно, что новинку представила компания TUFF Australia, которая специализируется на внедорожном оснащении и выпускает линейку сверхпрочных силовых бамперов, придающих RAV4 (и другим моделям) суровый облик.

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Самым впечатляющим вариантом является бампер TUFF Alloy Aerostyle, который вызывает ассоциации с фильмом "Безумный Макс". Металлическая конструкция закрывает значительную часть переднего бампера и дополнена трубчатым каркасом, защищающим фары и решетку радиатора.

Бампер может быть окрашен в черный цвет с фактурным порошковым покрытием, но также доступен в вариантах с полированным алюминием, цветом "античное серебро" или окраской в ​​цвет кузова для создания гармоничного образа.

Производитель подчеркивает тот факт, что установка такого бампера не аннулирует гарантию и совместима с системами безопасности автомобиля, включая заводские датчики ADAS и подушки безопасности.

Конструкция также предусматривает точки крепления для светодиодных прожекторов, лебедок и антенн радиостанций (диапазона UHF) — для тех, кто часто путешествует по отдаленным районам Австралии.

По заявлению TUFF, бампер Aerostyle разработан для комплектаций GX и GXL последнего поколения RAV4. Однако компания предлагает аналогичные решения и для предыдущих версий модели, начиная с 2005 года.

В Австралии силовые бамперы настолько популярны среди владельцев среднеразмерных пикапов, что большинство автопроизводителей включают их в свои каталоги оригинальных аксессуаров. Иногда они даже входят в стандартную комплектацию определенных версий, таких как Toyota Hilux Rugged X или Ford Ranger Super Duty Farm Pack.

Что такое кенгурятник?

Кенгурятником называют металлическую защитную конструкцию из труб, которая крепится на переднюю (реже заднюю) часть автомобиля для защиты кузова, фар и радиатора при ударах или езде по бездорожью.

Название появилось в Австралии, где фермеры устанавливали такие решетки для защиты машин от столкновения с кенгуру.

Конструкция придавала автомобилю настолько суровый и брутальный вид, что очень скоро стала популярна во всем мире как элемент "обвеса".

Однако жесткие металлические кенгурятники могут усиливать повреждения автомобиля при серьезных ДТП и травмоопасны для пешеходов, поэтому во многих странах их использование на дорогах общего пользования ограничено или требует специальной регистрации.

Напомним, в Nissan показали Rogue Hybrid 2027, который уже называют конкурентом Toyota RAV4.

Также сообщалось, что Great Wall выпустил премиальный семейный кроссовер на 600 сил по цене Toyota RAV4.