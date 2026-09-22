Нова Toyota RAV4 отримала потужний девайс: про що йдеться (фото)

Японський кросовер Toyota RAV4, який минулого року став найпопулярнішим автомобілем у світі, отримав потужний передній бампер.

Кенгурятник Aerostyle надає йому схожості з автопоїздом, що готовий підкорювати найнепрохідніші місця, пише Carscoops.

Ця конструкція розроблена, насамперед, для автовласників, які мешкають в Австралії, а саме в її віддалених районах, де зіткнення з дикими тваринами на сільських дорогах становлять серйозну небезпеку як для водіїв вантажівок, так і для власників легкових автомобілів.

Тому не дивно, що цю новинку представила компанія TUFF Australia, яка спеціалізується на позашляховому обладнанні та випускає лінійку надміцних силових бамперів, що надають RAV4 (та іншим моделям) суворий вигляд.

Найбільш вражаючим варіантом є бампер TUFF Alloy Aerostyle, який викликає асоціації з фільмом "Шалений Макс". Металева конструкція закриває значну частину переднього бампера та доповнена трубчастим каркасом, що захищає фари та решітку радіатора.

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Бампер може бути пофарбований у чорний колір із фактурним порошковим покриттям, але також доступний у варіантах із полірованим алюмінієм, кольором "античне срібло" або пофарбований у колір кузова для створення гармонійного вигляду.

Виробник наголошує на тому, що встановлення такого бампера не скасовує гарантію та не суперечить системам безпеки автомобіля, зокрема заводським датчикам ADAS та подушкам безпеки.

Конструкція також передбачає точки кріплення для світлодіодних прожекторів, лебідок та антен радіостанцій (діапазону UHF) — для тих, хто часто подорожує віддаленими районами Австралії.

За заявою TUFF, бампер Aerostyle розроблено для комплектацій GX та GXL останнього покоління RAV4. Однак компанія пропонує аналогічні рішення й для попередніх версій моделі, починаючи з 2005 року.

В Австралії силові бампери настільки популярні серед власників середньорозмірних пікапів, що більшість автовиробників включають їх до своїх каталогів оригінальних аксесуарів. Іноді вони навіть входять до стандартної комплектації певних версій, таких як Toyota Hilux Rugged X або Ford Ranger Super Duty Farm Pack.

Що таке кенгурятник?

"Кенгурятником" називають металеву захисну конструкцію з труб, яка кріпиться до передньої (рідше — задньої) частини автомобіля для захисту кузова, фар та радіатора під час ударів або їзди по бездоріжжю.

Ця назва з’явилася в Австралії, де фермери встановлювали такі решітки, щоб захистити машини від зіткнення з кенгуру.

Конструкція надавала автомобілю настільки суворий і брутальний вигляд, що дуже скоро стала популярною в усьому світі як елемент "обвісу".

Однак жорсткі металеві кенгурятники можуть посилювати пошкодження автомобіля під час серйозних ДТП і становлять небезпеку для пішоходів, тому в багатьох країнах їхнє використання на дорогах загального користування обмежено або вимагає спеціальної реєстрації.

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