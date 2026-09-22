Які вживані авто найчастіше купували українці: топ-10 моделей

У серпні 2026 року український автопарк значно поповнився ввезеними з-за кордону вживаними легковиками. Третина від усіх зареєстрованих машин з пробігом припала на відносно нові транспортні засоби віком до п'яти років.

Загалом протягом минулого місяця вітчизняні автомобілісти зареєстрували 20,7 тис. легкових машин з пробігом, з яких 6,5 тис. становили саме авто у віковій категорії до п'яти років.

За даними асоціації "Укравтопром", у цьому сегменті імпортованих транспортних засобів найбільшу частку впевнено охопили бензинові авто, що склали 40%. Трохи поступаються їм електромобілі з показником у 36%, а гібридні авто обрали 19% покупців, тоді як дизельні авто (4%) і машини з ГБО (1%) опинилися в меншості.

Топ-10 вживаних автомобілів

Що стосується конкретних вподобань, то найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались такі моделі:

Видео дня

TESLA Model Y — 473 од.;

TESLA Model 3 — 362 од.;

NISSAN Rogue — 265 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 261 од.;

MAZDA CX5 — 211 од.;

FORD Escape — 189 од.;

AUDI Q5 — 169 од.;

KIA Niro — 161 од.;

HYUNDAI Ioniq 5 — 160 од.;

CHEVROLET Bolt — 124 од.

MAZDA CX5 зайняла 5 місце в рейтингу Фото: Вікіпедія

Інші новини для водіїв

Нагадаємо, раніше ми писали, що водіям готують штрафи до 34 тис. грн. Адвокат розповів Фокусу, як каратимуть за надто гучний вихлоп, а також дав поради власникам автівок і мотоциклів щодо подальших дій і оскарження.

Японський кросовер Toyota RAV4, який минулого року став найпопулярнішим автомобілем у світі, отримав потужний передній бампер.