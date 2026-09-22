Які вживані авто найчастіше купували українці: топ-10 моделей
У серпні 2026 року український автопарк значно поповнився ввезеними з-за кордону вживаними легковиками. Третина від усіх зареєстрованих машин з пробігом припала на відносно нові транспортні засоби віком до п'яти років.
Загалом протягом минулого місяця вітчизняні автомобілісти зареєстрували 20,7 тис. легкових машин з пробігом, з яких 6,5 тис. становили саме авто у віковій категорії до п'яти років.
За даними асоціації "Укравтопром", у цьому сегменті імпортованих транспортних засобів найбільшу частку впевнено охопили бензинові авто, що склали 40%. Трохи поступаються їм електромобілі з показником у 36%, а гібридні авто обрали 19% покупців, тоді як дизельні авто (4%) і машини з ГБО (1%) опинилися в меншості.
Топ-10 вживаних автомобілів
Що стосується конкретних вподобань, то найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались такі моделі:
- TESLA Model Y — 473 од.;
- TESLA Model 3 — 362 од.;
- NISSAN Rogue — 265 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 261 од.;
- MAZDA CX5 — 211 од.;
- FORD Escape — 189 од.;
- AUDI Q5 — 169 од.;
- KIA Niro — 161 од.;
- HYUNDAI Ioniq 5 — 160 од.;
- CHEVROLET Bolt — 124 од.
Інші новини для водіїв
Нагадаємо, раніше ми писали, що водіям готують штрафи до 34 тис. грн. Адвокат розповів Фокусу, як каратимуть за надто гучний вихлоп, а також дав поради власникам автівок і мотоциклів щодо подальших дій і оскарження.
Японський кросовер Toyota RAV4, який минулого року став найпопулярнішим автомобілем у світі, отримав потужний передній бампер.