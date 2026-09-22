"Запорожец" за 820 тысяч грн с минимальным пробегом: в Украине продают 60-летнего "Горбатого"

В Белой Церкви выставили на продажу 60-летний "Запорожец" ЗАЗ-965 за 18 300 долларов, то есть около 820 тыс. грн. Продавец объясняет такую цену модернизацией автомобиля и его победами на конкурсах.

60-летний "Запорожец" продается в Белой Церкви за сумму, которая удивила даже коллекционеров. Объявление о продаже ЗАЗ-965 1966 года выпуска, известного в народе как "Горбатый", появилось на AUTO.RIA. За автомобиль с заявленным пробегом 50 тыс. км просят 18 300 долларов, или примерно 820 тыс. грн. Об этом сообщает Auto 24.

Эту модель выпускали с 1960 по 1969 год. Прототипом для неё послужил итальянский Fiat 600, от которого "Горбатый" и унаследовал свой узнаваемый силуэт.

Под капотом — бензиновый двигатель объемом 0,96 л в сочетании с механической коробкой передач. Автомобиль имел двух владельцев и не находится в розыске. Последние регистрационные действия с ним проводились 23 мая 2023 года, когда изменились анкетные данные владельца.

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Белый ЗАЗ-965 "Горбатый" 1966 года выпуска

От заводской версии автомобиль заметно отличается. В салоне появились кожаная отделка и электростеклоподъемники, а также центральный замок, сигнализация и выдвижная антенна. Отдельно продавец упоминает два сабвуфера мощностью 560 Вт.

Владелец объясняет высокую цену тем, что автомобиль участвовал в соревнованиях, однако не указывает ни названий, ни дат соревнований:

"Такие машины редко продают! Она участвовала во многих конкурсах и занимала первые места".

Модернизированный салон "Запорожца" с кожаной отделкой

За такие деньги на вторичном рынке можно купить довольно новую иномарку, поэтому объявление рассчитано скорее на коллекционеров и ценителей ретротехники.

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