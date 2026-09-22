"Запорожець" за 820 тисяч грн з мінімальним пробігом: в Україні продають 60-річного "Горбатого"

У Білій Церкві виставили на продаж 60-річний "Запорожець" ЗАЗ-965 за 18 300 доларів, тобто близько 820 тис. грн. Продавець пояснює таку ціну модернізацією авто та його перемогами на конкурсах.

60-річний "Запорожець" продають у Білій Церкві за суму, яка здивувала навіть колекціонерів. Оголошення про продаж ЗАЗ-965 1966 року випуску, відомого в народі як "Горбатий", з'явилося на AUTO.RIA. За авто із заявленим пробігом 50 тис. км просять 18 300 доларів, або приблизно 820 тис. грн. Про це повідомляє Auto 24.

Цю модель випускали з 1960 по 1969 рік. Прототипом для неї став італійський Fiat 600, від якого "Горбатий" і успадкував свій упізнаваний силует.

Під капотом бензиновий двигун об'ємом 0,96 л у парі з механічною коробкою передач. Авто мало двох власників і в розшуку не перебуває. Востаннє реєстраційні дії з ним проводили 23 травня 2023 року, коли змінилися анкетні дані власника.

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Білий ЗАЗ-965 "Горбатий" 1966 року випуску

Від заводської версії машина відрізняється помітно. У салоні з'явилися шкіряне оздоблення та електросклопідйомники, а також центральний замок, сигналізація і висувна антена. Окремо продавець згадує два сабвуфери потужністю 560 Вт.

Високу ціну власник пояснює конкурсним минулим авто, проте назв чи дат змагань не наводить:

"Такі машини рідко продають! Вона брала участь в багатьох конкурсах і займала перші місця".

Модернізований салон "Запорожця" зі шкіряним оздобленням

За такі гроші на вторинному ринку можна купити досить свіжу іномарку, тож оголошення розраховане радше на колекціонерів і поціновувачів ретротехніки.

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