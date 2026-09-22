Соперник Toyota Hilux снова появится в Европе после 5 лет отсутствия: что изменилось

Конкурент Toyota Hilux и Ford Ranger, пикап Mitsubishi L200, возвращается на европейский рынок спустя пять лет после того, как продажи предыдущего поколения этой модели были прекращены в 2021 году.

Он будет доступен только с турбодизельным двигателем без гибридной надстройки и в версии с двухрядной кабиной, сообщает Carscoops.

Как отмечают обозреватели, внешне L200 идентичен модели Triton, за исключением эмблемы на заднем борту.

Европейским покупателям придется довольствоваться довольно скромной линейкой модификаций. Например, в Германии предлагаются версии L200 Diamant (со стальными дисками) и L200 Diamant Top (с черными легкосплавными дисками и глянцево-черными вставками между решеткой радиатора и двухъярусными светодиодными фарами).

Аналогичным образом, в Великобритании выбор ограничен базовой версией L200 Titan и флагманской L200 Barbarian, оформленной в стиле топовой комплектации Triton GSR.

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Интерьер

Интерьер пятиместного салона простой и практически не изменился с момента дебюта Triton в 2023 году. В список оснащения входят 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, камера кругового обзора и ряд систем помощи водителю (ADAS).

Силовая установка

Под капотом Mitsubishi L200 для европейского рынка устанавливается исключительно 2,4-литровый битурбодизель (без гибридной системы), развивающий мощность 201 л.с. (150 кВт / 204 л.с.) и крутящий момент 470 Нм.

В зависимости от комплектации двигатель может сочетаться либо с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и системой подключаемого полного привода Easy Select 4WD, либо с шестиступенчатым "автоматом" и системой постоянного полного привода Super Select 4WD-II, дополненной блокировкой заднего дифференциала.

В будущем этот японский пикап, оснащаемый исключительно дизельным мотором, может получить гибридную силовую установку — вероятно, унифицированную с родственным по технической части Mitsubishi Pajero.

Однако, подчеркивают эксперты, появления такой версии стоит ожидать ближе к концу десятилетия.

Цена и старт продаж

Что касается старта продаж, то в немецкие дилерские центры Mitsubishi L200 поступит в ноябре. Цены на пикап в комплектации Diamant начинаются от 39 990 евро, а на Diamant Top — от 52 990 евро.

Напомним, Mitsubishi представила пятое поколение Pajero.

Также сообщалось, что в начале месяца Mitsubishi представила новый ASX, который станет электромобилем.