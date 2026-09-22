Конкурент Toyota Hilux знову з"явиться в Європі після 5-річної перерви: що змінилося

Конкурент Toyota Hilux та Ford Ranger, пікап Mitsubishi L200, повертається на європейський ринок через п’ять років після того, як у 2021 році було припинено продаж попереднього покоління цієї моделі.

Він буде доступний лише з турбодизельним двигуном без гібридної системи та у версії з дворядною кабіною, повідомляє Carscoops.

Як зазначають оглядачі, зовні L200 ідентичний моделі Triton, за винятком емблеми на задній частині кузова.

Європейським покупцям доведеться задовольнятися досить скромною лінійкою модифікацій. Наприклад, у Німеччині пропонуються версії L200 Diamant (зі сталевими дисками) та L200 Diamant Top (з чорними легкосплавними дисками та глянцево-чорними вставками між решіткою радіатора та двоярусними світлодіодними фарами).

Так само у Великій Британії вибір обмежується базовою версією L200 Titan та флагманською L200 Barbarian, оформленою у стилі топової комплектації Triton GSR.

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Інтер'єр

Інтер’єр п’ятимісного салону має лаконічний дизайн і практично не змінився з моменту дебюту Triton у 2023 році. До переліку обладнання входять 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи, камера кругового огляду та низка систем допомоги водієві (ADAS).

Силова установка

Під капотом Mitsubishi L200 для європейського ринку встановлюється виключно 2,4-літровий бітурбодизель (без гібридної системи), який розвиває потужність 201 к.с. (150 кВт / 204 к.с.) та крутний момент 470 Нм.

Залежно від комплектації двигун може поєднуватися або з шестиступінчастою механічною коробкою передач та системою підключаємого повного приводу Easy Select 4WD, або з шестиступінчастим "автоматом" та системою постійного повного приводу Super Select 4WD-II, доповненою блокуванням заднього диференціала.

У майбутньому цей японський пікап, який оснащується виключно дизельним двигуном, може отримати гібридну силову установку — ймовірно, уніфіковану з технічно спорідненим Mitsubishi Pajero.

Однак, як підкреслюють експерти, на появу такої версії варто очікувати ближче до кінця десятиліття.

Ціна та початок продажів

Щодо початку продажів, то Mitsubishi L200 надійде до німецьких дилерських центрів у листопаді. Ціни на пікап у комплектації Diamant починаються від 39 990 євро, а на Diamant Top — від 52 990 євро.

Нагадаємо, що компанія Mitsubishi представила п’яте покоління Pajero.

Також повідомлялося, що на початку місяця компанія Mitsubishi представила новий ASX, який стане електромобілем.