Renault представил самый дорогой кроссовер-купе в истории бренда (фото, видео)

Французский автоконцерн Renault представил Rafale Hypnotic, новую лимитированную спецверсию, возглавившую линейку флагманского кроссовера-купе.

Для европейского рынка изготовят всего 1500 экземпляров этого авто, а его цена заявлена в 63 550 евро ($72 600), что делает его самым дорогим кроссовером бренда. Он превзошел по цене конкурентов от Audi, BMW и Mercedes, пишет Carscoops.

Rafale Hypnotic отличается матовым цветом кузова, богатым оснащением, шасси с настройками от Alpine и самой мощной подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

Экстерьер

В основе Rafale Hypnotic лежит комплектация Atelier Alpine, однако новинка выделяется эксклюзивным цветом кузова Forest Black с сатиновым (полуматовым) эффектом, черной решеткой радиатора и затемненными эмблемами. Также сохранены тонированные фонари и 21-дюймовые легкосплавные диски, но теперь они имеют сатиновое покрытие.

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Интерьер

Салон авто отделан алькантарой в сочетании с фактурной тканью с трехцветной (сине-бело-красной) прострочкой. Передняя панель также обшита алькантарой.

На спинках сидений размещены эмблемы Alpine с подсветкой, а в интерьере преобладает черная отделка.

Кроме того, на центральной консоли установлена ​​табличка с индивидуальным номером, подтверждающая эксклюзивность серии, ограниченной 1500 экземплярами.

Оснащение

Rafale Hypnotic может похвастаться поистине богатой "начинкой". Она получила матричные светодиодные фары, панорамную крышу Solarbay с регулируемой степенью затемнения, аудиосистему Harman Kardon с 9 динамиками, проекционный дисплей, систему автоматической парковки, камеру кругового обзора, подсветку зоны посадки и передние сиденья с подогревом (для водителя также предусмотрена функция массажа).

Силовая установка

Этот кроссовер-купе оснащен мощной гибридной силовой установкой E-Tech 4×4. Подзаряжаемый гибрид (PHEV) включает в себя турбированный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и три электромотора, суммарно выдающие 300 л.с. (221 кВт). При этом аккумуляторная батарея емкостью 22 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 105 км (по циклу WLTP).

Шасси, настроенное специалистами Alpine, включает в себя систему полноуправляемого шасси 4Control Advanced и активную подвеску, использующую данные с камер для предварительной адаптации к дорожным условиям.

Поставки авто запланированы на конец 2026 года, а публичный дебют кроссовера состоится уже 12 октября на Парижском автосалоне.

Напомним, пару недель назад Renault представила новый пикап с полным приводом.

Также сообщалось, как выглядит самый маленький кроссовер Renault за $13 800.