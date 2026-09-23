Renault представив найдорожчий кросовер-купе в історії бренду (фото, відео)

Французький автоконцерн Renault представив Rafale Hypnotic — нову лімітовану спеціальну версію, яка очолила лінійку флагманського кросовера-купе.

Для європейського ринку випустять лише 1500 екземплярів цього авто, а його ціна становить 63 550 євро ($72 600), що робить його найдорожчим кросовером цього бренду. Він перевершив за ціною конкурентів від Audi, BMW та Mercedes, пише Carscoops.

Rafale Hypnotic вирізняється матовим кольором кузова, багатим оснащенням, шасі з налаштуваннями від Alpine та найпотужнішою гібридною силовою установкою з можливістю підзарядки.

Екстер'єр

В основі Rafale Hypnotic лежить комплектація Atelier Alpine, проте ця новинка вирізняється ексклюзивним кольором кузова Forest Black із сатиновим (напівматовим) ефектом, чорною решіткою радіатора та затемненими емблемами. Також збережено тоновані фари та 21-дюймові легкосплавні диски, але тепер вони мають сатинове покриття.

Видео дня

Інтер'єр

Салон автомобіля оздоблений алькантарою у поєднанні з фактурною тканиною з триколірною (синьо-біло-червоною) прострочкою. Передня панель також обшита алькантарою.

На спинках сидінь розміщено підсвічені емблеми Alpine, а в салоні переважає чорне оздоблення.

Крім того, на центральній консолі встановлено табличку з індивідуальним номером, що підтверджує ексклюзивність серії, тираж якої обмежено 1500 екземплярами.

Обладнання

Rafale Hypnotic може похвалитися справді багатим "наповненням". Вона отримала матричні світлодіодні фари, панорамний дах Solarbay із регульованим ступенем затемнення, аудіосистему Harman Kardon із 9 динаміками, проекційний дисплей, систему автоматичного паркування, камеру кругового огляду, підсвічування зони посадки та передні сидіння з підігрівом (для водія також передбачена функція масажу).

Силова установка

Цей кросовер-купе оснащений потужною гібридною силовою установкою E-Tech 4×4. Підзаряджуваний гібрид (PHEV) включає в себе турбований 1,2-літровий трициліндровий двигун і три електродвигуни, які сукупно розвивають 300 к.с. (221 кВт). При цьому акумуляторна батарея ємністю 22 кВт·год забезпечує запас ходу на електротязі до 105 км (за циклом WLTP).

Шасі, налаштоване фахівцями Alpine, включає систему повністю керованого шасі 4Control Advanced та активну підвіску, яка використовує дані з камер для попередньої адаптації до дорожніх умов.

Поставки автомобілів заплановано на кінець 2026 року, а публічна прем’єра кросовера відбудеться вже 12 жовтня на Паризькому автосалоні.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Renault представила новий пікап із повним приводом.

Також повідомлялося, як виглядає найменший кросовер Renault за $13 800.