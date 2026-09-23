Штраф до 1700 гривен: кто не имеет права занимать места для людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью и водители, которые их перевозят, могут бесплатно парковаться на специально отведенных местах. Однако без документов льгота не действует, а за незаконное использование таких мест грозит штраф до 1700 гривен.

Бесплатная парковка для людей с инвалидностью в Украине действует не везде и не для всех. Льгота распространяется только на специально оборудованные места, а водитель должен подтвердить своё право на неё. Где можно оставить автомобиль бесплатно и какой штраф грозит нарушителям, разбирались "Новости.LIVE".

На оборудованных площадках не менее 10 % мест должны быть выделены для автомобилей, которыми управляют люди с инвалидностью или их сопровождающие. Независимо от общего количества мест должно быть хотя бы одно такое. Они обозначаются знаком стоянки с табличкой 7.17 "Люди с инвалидностью" и специальной разметкой. На обычное парковочное место льгота не распространяется, и платить за него придется на общих условиях.

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Если же владелец паркинга вообще не оборудовал специальные места, водители с инвалидностью могут занять любое обычное место, и оно будет считаться бесплатным.

Чтобы воспользоваться льготой, на автомобиль можно установить знак "Водитель с инвалидностью". Однако водитель обязательно должен иметь при себе документ, подтверждающий инвалидность его самого или одного из пассажиров.

Статья 122 КоАП предусматривает штраф от 1020 до 1700 грн за то, что водитель, не имеющий права на льготу, занимает специальное место, создает препятствия для людей с инвалидностью или использует чужой знак "Водитель с инвалидностью". Кроме того, автомобиль могут временно задержать.

За неуплату за обычное парковочное место штраф рассчитывается как 20-кратная стоимость часа. Например, при тарифе 25 грн придется заплатить 500 грн.

В столице бесплатную почасовую парковку можно активировать через приложение "Киев Цифровой". Сервис доступен владельцам пенсионного удостоверения, выданного в связи с инвалидностью I, II или III группы, а также людям с инвалидностью, полученной в результате войны.

В профиле необходимо перейти в раздел "Социальный статус", подтвердить пенсионный статус, а затем в разделе "Почасовая парковка" выбрать автомобиль и парковку и нажать "Начать парковку". Тариф автоматически станет нулевым, а инспектор проверит льготу по номеру автомобиля, поэтому оставлять документы под лобовым стеклом не нужно. На карте сервиса также можно посмотреть специальные места.

Напомним, водителям грозят штрафы до 34 тыс. грн за слишком громкий выхлоп. Адвокат рассказал "Фокусу", как будут наказывать нарушителей и как обжаловать такие решения.

Кроме того, парламент в первом чтении поддержал законопроект № 15358 о штрафах за превышение допустимого уровня шума двигателей и выхлопных систем.