Штраф до 1700 гривень: хто не має права займати місця для людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю та водії, які їх перевозять, можуть безкоштовно паркуватися на спеціально відведених місцях. Проте без документів пільга не діє, а за незаконне використання таких місць загрожує штраф до 1700 гривень.

Безкоштовне паркування для людей з інвалідністю в Україні діє не всюди й не для всіх. Пільга поширюється лише на спеціально обладнані місця, а водій має підтвердити своє право на неї. Де можна залишити авто без оплати і який штраф загрожує порушникам, розбиралися Новини.LIVE.

На облаштованих майданчиках щонайменше 10% місць мають бути відведені для автомобілів, якими керують люди з інвалідністю або їхні перевізники. Незалежно від загальної кількості місць має бути хоча б одне таке. Позначають їх знаком стоянки з табличкою 7.17 "Особи з інвалідністю" та спеціальною розміткою. На звичайне паркомісце пільга не поширюється, і платити за нього доведеться на загальних умовах.

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Якщо ж власник паркінгу взагалі не облаштував спецмісць, водії з інвалідністю можуть зайняти будь-яке звичайне місце, і воно вважатиметься безоплатним.

Щоб скористатися пільгою, на авто можна встановити знак "Водій з інвалідністю". Але при собі водій обов'язково повинен мати документ, який підтверджує інвалідність його самого або одного з пасажирів.

Стаття 122 КУпАП передбачає штраф від 1020 до 1700 грн за те, що водій без права на пільгу займає спеціальне місце, створює перешкоди людям з інвалідністю або використовує чужий знак "Водій з інвалідністю". Крім того, авто можуть тимчасово затримати.

За несплату звичайного паркомісця штраф рахують як 20-кратну вартість години. Наприклад, при тарифі 25 грн доведеться заплатити 500 грн.

У столиці безкоштовне погодинне паркування можна активувати через "Київ Цифровий". Сервіс доступний власникам пенсійного посвідчення, виданого у зв'язку з інвалідністю I, II або III групи, а також людям з інвалідністю внаслідок війни.

У профілі потрібно перейти до розділу "Соціальний статус", підтвердити пенсійний статус, а далі у "Погодинному паркуванні" обрати авто й майданчик і натиснути "Почати паркування". Тариф автоматично стане нульовим, а інспектор перевірить пільгу за номером авто, тож залишати документи під лобовим склом не потрібно. На карті сервісу також можна переглянути спеціальні місця.

Нагадаємо, водіям готують штрафи до 34 тис. грн за надто гучний вихлоп. Адвокат розповів Фокусу, як каратимуть порушників і як оскаржувати такі рішення.

Також парламент у першому читанні підтримав законопроєкт №15358 про штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів і вихлопних систем.