Причины значительных расходов: механики назвали 5 авто, которые с годами становится все дороже обслужывать

Эксперты назвали пять автомобилей, содержание которых со временем может обходиться особенно дорого. В список вошли Porsche Cayenne, Range Rover, Audi Q7, Mercedes-Benz S-Class и Ram 2500.

Об этом сообщило издание GOBankingRates.

Издание отмечает, что некоторые автомобили по прошествии первых пяти лет эксплуатации могут стать источником значительных расходов на ремонт.

Porsche Cayenne — дорогие запчасти и ремонт

Porsche Cayenne отличается дорогостоящими компонентами и высокими эксплуатационными расходами. По словам автомеханика Алана Гелфанда, владельцы часто сталкиваются с проблемами, связанными с трубками системы охлаждения двигателя, карданным валом и тормозами.

Porsche Cayenne Фото: Porsche

Consumer Reports назвал Porsche вторым по стоимости обслуживания автомобильным брендом после Land Rover.

Range Rover — ремонт пневмоподвески за 4000 долларов

Range Rover также требует значительных затрат из-за дорогих и редких запчастей. Механик Марк Скирвин отметил, что ремонт пневматической подвески может обойтись примерно в 4000 долларов.

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Range Rover Фото: Land Rover

По оценке CarEdge, средние расходы на ремонт Range Rover в течение первых 10 лет составляют 20 136 долларов.

Audi Q7 — сложная электроника увеличивает расходы

Audi Q7 попал в список из-за сложной электроники и высокой стоимости оригинальных запчастей. Скирвин пояснил, что после выхода из строя некоторых компонентов требуются именно запчасти Audi, а дилерский сервис должен перекодировать их с помощью специального оборудования.

Audi Q7 Фото: Audi

По данным CarEdge, за 10 лет обслуживание Q7 обходится в среднем в 13 157 долларов.

Mercedes-Benz S-Class — проблемы после примерно 161 тысячи километров

Mercedes-Benz S-Class после пробега около 161 тысячи километров может потребовать ремонта пневмоподвески Airmatic, устранения утечек масла и неисправностей электронных систем.

Гелфанд отметил, что расходы на обслуживание за 10 лет приближаются к 13 тысячам долларов. При этом в эту сумму не входят возможные расходы на ремонт двигателя или трансмиссии.

Ram 2500 — более 27 тысяч долларов за 10 лет

Ram 2500 стал самым дорогим в списке среди автомобилей недорогого сегмента по оценке CarEdge. Десятилетние расходы на обслуживание этой модели оцениваются в 27 423 доллара.

Ram 2500 Фото: RAM

Эксперт автомобильной отрасли Мелани Муссон также указала на проблемы с топливными форсунками, трансмиссией, усилителем руля и электрикой.

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