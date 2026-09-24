Джерела значних витрат: механіки назвали 5 авто, які з роками стає дорожче обслуговувати

Експерти назвали п’ять автомобілів, утримання яких із часом може обходитися особливо дорого. До списку увійшли Porsche Cayenne, Range Rover, Audi Q7, Mercedes-Benz S-Class і Ram 2500.

Про це розповіло видання GOBankingRates.

Видання зазначає, що деякі автомобілі після перших п’яти років експлуатації можуть перетворитися на джерело значних витрат на ремонт.

Porsche Cayenne — дорогі деталі та ремонт

Porsche Cayenne має дорогі компоненти та високі витрати на роботу. За словами автомеханіка Алана Гелфанда, власники часто стикаються з проблемами трубок охолодження двигуна, карданного вала та гальм.

Porsche Cayenne Фото: Porsche

Consumer Reports назвав Porsche другим за дорожнечею обслуговування автомобільним брендом після Land Rover.

Range Rover — ремонт пневмопідвіски за $4000

Range Rover також потребує значних витрат через дорогі та рідкісні запчастини. Механік Марк Скірвін зазначив, що ремонт пневматичної підвіски може коштувати близько $4000.

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Range Rover Фото: Land Rover

За оцінкою CarEdge, середні витрати на ремонт Range Rover протягом перших 10 років становлять $20 136.

Audi Q7 — складна електроніка збільшує витрати

Audi Q7 потрапив до списку через складну електроніку та високу вартість оригінальних деталей. Скірвін пояснив, що після виходу з ладу деяких компонентів потрібні саме запчастини Audi, а дилерський сервіс має перекодувати їх за допомогою спеціального обладнання.

Audi Q7 Фото: Audi

За даними CarEdge, за 10 років обслуговування Q7 у середньому обходиться у $13 157.

Mercedes-Benz S-Class — проблеми після близько 161 тисячі кілометрів

Mercedes-Benz S-Class після пробігу близько 161 тисячі кілометрів може потребувати ремонту пневмопідвіски Airmatic, усунення витоків оливи та несправностей електронних систем.

Гелфанд зазначив, що витрати на обслуговування за 10 років наближаються до $13 тисяч. При цьому ця сума не враховує можливий ремонт двигуна чи трансмісії.

Ram 2500 — понад $27 тисяч за 10 років

Ram 2500 став найдорожчим у списку серед автомобілів недорогого сегмента за оцінкою CarEdge. Десятирічні витрати на обслуговування моделі оцінюють у $27 423.

Ram 2500 Фото: RAM

Експертка автомобільної галузі Мелані Муссон також вказала на проблеми з паливними форсунками, трансмісією, підсилювачем керма та електрикою.

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