BMW срочно отзывает популярные модели: авто может загореться даже после выключения двигателя

Владельцам некоторых автомобилей BMW 3, 5 и 7 серий рекомендуется проверить свои машины из-за риска неисправности стартера. Эта проблема может привести к его перегреву и возгоранию даже после выключения зажигания.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка со ссылкой на данные системы Safety Gate.

Кампания касается автомобилей, выпущенных в период с 29 июля 2014 года по 12 ноября 2020 года.

Вода может попасть в стартер, из-за чего двигатель может не запуститься. Кроме того, стартер может заклинить или продолжить работать непрерывно. Его перегрев и нагрев соседних деталей создают риск возгорания, в частности после выключения зажигания.

Отзыв начался 31 августа 2026 года. В сообщении Safety Gate речь идет о кампаниях 0012820600 и 0012840600. При этом сам факт того, что автомобиль соответствует указанной модели и периоду производства, ещё не означает наличие дефекта.

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Для проверки необходимо обратиться в официальный сервис BMW и предоставить VIN автомобиля. Также проверить наличие отзыва можно на официальном сайте BMW. Следует уточнить, распространяется ли кампания на конкретный VIN, проводились ли необходимые работы ранее и каковы дальнейшие рекомендации производителя.

Отдельно в материале отмечается, что в сентябре китайский регулятор SAMR объявил об ещё одном отзыве — 7 081 импортированных автомобилей BMW 5, 7 и 8 серий. Этот отзыв не связан с проблемой стартера. В этих автомобилях может изнашиваться шлицевое соединение карданного вала с задним дифференциалом, из-за чего задняя ось может потерять тягу. Эта кампания должна начаться 1 ноября 2026 года.

Ранее эксперты отмечали, что дождь, слякоть и гололед могут негативно сказываться на работе всех систем автомобиля, поэтому машину рекомендуется заранее подготовить к холодному сезону.

В то же время были названы четыре минивэна 2026 года выпуска, которые считаются пригодными для длительной эксплуатации после выхода на пенсию. В список вошли Toyota Sienna Hybrid, Kia Carnival, Honda Odyssey и Chrysler Pacifica.