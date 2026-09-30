BMW терміново відкликає популярні моделі: авто може спалахнути навіть після вимкнення двигуна

Власників частини BMW 3, 5 та 7 серій закликають перевірити автомобілі через ризик несправності стартера. Проблема може призвести до його перегріву та пожежі навіть після вимкнення запалювання.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку з посиланням на дані системи Safety Gate.

Кампанія стосується автомобілів, виготовлених із 29 липня 2014 року до 12 листопада 2020 року.

Вода може потрапити у стартер, через що двигун може не запускатися. Також стартер здатен замкнути або продовжити працювати безперервно. Його перегрів та нагрівання сусідніх деталей створюють ризик займання, зокрема після вимкнення запалювання.

Відкликання розпочалося 31 серпня 2026 року. У повідомленні Safety Gate йдеться про кампанії 0012820600 та 0012840600. При цьому сам факт, що автомобіль відповідає зазначеній моделі та періоду виробництва, ще не означає наявність дефекту.

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Для перевірки потрібно звернутися до офіційного сервісу BMW та надати VIN автомобіля. Також перевірити відкликання можна на офіційній сторінці BMW. Слід уточнити, чи поширюється кампанія на конкретний VIN, чи проводили необхідні роботи раніше та які подальші рекомендації виробника.

Окремо в матеріалі зазначено, що у вересні китайський регулятор SAMR оголосив інше відкликання — 7 081 імпортованого BMW 5, 7 та 8 серій. Воно не пов’язане з проблемою стартера. У цих автомобілях може зношуватися шліцьове з’єднання карданного вала із заднім диференціалом, через що задня вісь може втратити тягу. Ця кампанія має розпочатися 1 листопада 2026 року.

Раніше експерти зазначали, що дощ, сльота й ожеледь можуть негативно позначатися на роботі всіх систем автомобіля, тому машину рекомендують завчасно підготувати до холодного сезону.

Водночас назвали чотири мінівени 2026 року, які вважають придатними для тривалої експлуатації після виходу на пенсію. До списку увійшли Toyota Sienna Hybrid, Kia Carnival, Honda Odyssey та Chrysler Pacifica.