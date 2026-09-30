Запас хода 600 км: Range Rover представил кроссовер Sport Electric

Менее чем через месяц после премьеры полноразмерного электрического Range Rover публика увидела и совершенно новый Range Rover Sport Electric.

Внешне модель практически неотличима от актуальной модели с двигателем внутреннего сгорания сообщает CarScoops.

Разница между ними только в отсутствии выхлопных труб на электрической версии, слегка измененной, более аэродинамичной решетке радиатора и уникальных легкосплавных дисках.

Кроссовер построен на модернизированной платформе MLA-Flex (Modular Longitudinal Architecture Flex) с 800-вольтовой электросистемой и оснащен внушительной литий-ионной батареей емкостью 118,5 кВт·ч.

Заявленный запас хода внедорожника — до 600 километров.

Силовая установка из двух электромоторов передает тягу на колеса, выдавая 542 л. с. мощности и 850 Н·м крутящего момента.

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При активации системы Dynamic Launch Control электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, что соответствует показателям Range Rover Sport с компрессорным двигателем V8.

Переход на электротягу не лишит Range Rover Sport его выдающихся внедорожных качеств.

Новая модель оснащена новейшей версией фирменной системы интеллектуального управления тягой (Intelligent Traction Management), динамической пневмоподвеской и системой активного подавления кренов (Active Roll Control).

Также предусмотрены амортизаторы с двухклапанной системой регулирования и технология Adaptive Dynamics, отслеживающая 100 различных параметров 500 раз в секунду, что обеспечивает Range Rover Sport Electric исключительный контроль над кренами и продольной раскачкой кузова.

Дополнительным преимуществом модели является полноуправляемое шасси. Автомобиль способен преодолевать броды глубиной до 900 мм и подъемы крутизной 45 градусов.

Чтобы убедиться в надежности всех механизмов кроссовера, компания провела испытания модели на карьерах по добыче каррарского мрамора под открытым небом в Италии, где авто преодолевало крутые спуски и подъемы, а также скользкие участки.

По сравнению с актуальной версией Range Rover Sport с гибридной силовой установкой (PHEV), жесткость кузова электрической модели увеличена на 61%, а центр тяжести смещен вниз на 73 мм. Как и полноразмерная модель, Range Rover Sport Electric поддерживает быструю зарядку постоянным током (DC) мощностью до 350 кВт: это позволяет зарядить емкую батарею с 10% до 80% за 22 минуты, а запас хода, достаточный для преодоления 220 км, можно восполнить всего за 10 минут.

Range Rover Sport Electric будет предлагаться в комплектациях Dynamic HSE и Autobiography.

Поставки клиентам на избранных рынках начнутся в первом квартале 2027 года

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