Запас ходу 600 км: Range Rover представив кросовер Sport Electric

Менш ніж через місяць після прем’єри повнорозмірного електричного Range Rover громадськість побачила й абсолютно новий Range Rover Sport Electric.

Зовні ця модель практично не відрізняється від поточної моделі з двигуном внутрішнього згоряння, повідомляє CarScoops.

Відмінність між ними полягає лише у відсутності вихлопних труб на електричній версії, дещо зміненій, більш аеродинамічній решітці радіатора та унікальних легкосплавних дисках.

Цей кросовер побудовано на модернізованій платформі MLA-Flex (Modular Longitudinal Architecture Flex) з 800-вольтовою електросистемою та оснащено потужною літій-іонною батареєю ємністю 118,5 кВт·год.

Заявлений запас ходу позашляховика — до 600 кілометрів.

Силова установка, що складається з двох електродвигунів, передає тягу на колеса, забезпечуючи потужність 542 к.с. та крутний момент 850 Н·м.

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При активації системи Dynamic Launch Control електромобіль розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди, що відповідає показникам Range Rover Sport із компресорним двигуном V8.

Перехід на електротягу не позбавить Range Rover Sport його видатних позашляхових якостей.

Нова модель оснащена найновішою версією фірмової системи інтелектуального управління тягою (Intelligent Traction Management), динамічною пневматичною підвіскою та системою активного придушення кренів (Active Roll Control).

Також передбачені амортизатори з двоклапанною системою регулювання та технологія Adaptive Dynamics, яка відстежує 100 різних параметрів 500 разів на секунду, що забезпечує Range Rover Sport Electric винятковий контроль над кренами та поздовжнім розгойдуванням кузова.

Додатковою перевагою моделі є повністю кероване шасі. Автомобіль здатний долати броди глибиною до 900 мм та підйоми крутизною 45 градусів.

Щоб переконатися в надійності всіх механізмів кросовера, компанія провела випробування моделі на кар’єрах з видобутку каррарського мармуру під відкритим небом в Італії, де автомобіль долав круті спуски та підйоми, а також слизькі ділянки.

Порівняно з поточною версією Range Rover Sport із гібридною силовою установкою (PHEV), жорсткість кузова електричної моделі збільшено на 61 %, а центр ваги зміщено вниз на 73 мм. Як і повнорозмірна модель, Range Rover Sport Electric підтримує швидку зарядку постійним струмом (DC) потужністю до 350 кВт: це дозволяє зарядити ємну батарею з 10% до 80% за 22 хвилини, а запас ходу, достатній для подолання 220 км, можна поповнити всього за 10 хвилин.

Range Rover Sport Electric буде доступний у комплектаціях Dynamic HSE та Autobiography.

Поставки клієнтам на обраних ринках розпочнуться в першому кварталі 2027 року

Нагадаємо, що механіки назвали 5 автомобілів, обслуговування яких з роками стає дорожчим.

Також повідомлялося, що компанія Девіда Бекхема перетворила класичний Range Rover на електромобіль.