Самое успешное поколение: в Киеве заметили раритетный Opel Rekord С (фото)

Редкий Opel Rekord Coupe, который выпускался с 1966 по 1971 год, сфотографировали припаркованным у одного из ресторанов в украинской столице.

Синий среднеразмерный двухдверный автомобиль легко узнать по дизайну в стиле "бутылки кока-колы". Фото раритета появились на странице Topcars.ua.

Как видно на снимках, кузов машины выглядит идеально, а салон сохранился в первоначальном виде.

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Opel Rekord Coupe: что о нем известно

Заднеприводный Opel Rekord C дебютировал в августе 1966 года, пишет automotive-heritage.com. Он получил новый кузов с изогнутой над задними колесными арками поясной линией, придававшей ему спортивный вид.

О неамериканском происхождении автомобиля свидетельствовали только прямоугольные фары, запрещенные законодательством США. Линейка типов кузова по-прежнему включала 2-х и 4-дверный седаны, 3-дверный универсал, 3-дверный фургон и купе, но купе теперь было лишено боковых стоек и фактически являлось 2-дверным хардтопом, а универсал предлагался и в 5-дверном варианте.

Видео дня

Кабриолеты строились только по заказу фирмами Karl Deutsch или Karmann.

На Opel Rekord C появились такие функции пассивной безопасности, как передняя и задняя зоны деформации, "мягкая" панель приборов, телескопическая рулевая колонка, ленточный спидометр с переменой цвета в зависимости от скорости, ремни безопасности и подголовники.

Автомобиль также был оснащен полностью новой подвеской, независимой на двойных поперечных рычагах и пружинах со стабилизатором поперечной устойчивости спереди и зависимой на продольных рычагах и пружинах с тягой Панара сзади.

Размеры:

колесная база — 2668 мм;

длина — 4550 мм;

ширина — 1754 мм;

высота — 1456 мм.

Что под капотом

К 4-цилиндровым моторам объемом 1.5, 1.7 и 1.9 л. был добавлен рядный 6-цилиндровый серии CIH, объемом 2239 см3 и мощностью 95 л.с. Больше развивал только 1.9-литровый 4-цилиндровый двигатель с двумя карбюраторами Weber (105 л.с.) в модификации Opel Rekord Sprint.

На версиях 1.9 и 2.2 в список опций входила двухступенчатая автоматическая коробка передач Powerglide (с 1968 г. — трехступенчатая TH180).

Максимальная скорость авто — 153-171 км, а разгон он 0 до 100 км/ч занимает от 12 до 18 секунд.

Поколение "C" стало самым успешным в истории модели Opel Rekord: с 1967 по 1971 гг. было продано 1 276 681 единиц.

Напомним, что осталось от легендарного автодрома Opel в Германии.

Также сообщалось, что Opel выпустит недорогой компактный электрокроссовер.