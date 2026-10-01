Найуспішніше покоління: у Києві помітили раритетний Opel Rekord С (фото)

Рідкісний Opel Rekord Coupe, який випускався з 1966 по 1971 рік, сфотографували припаркованим біля одного з ресторанів у столиці України.

Синій середньорозмірний дводверний автомобіль легко впізнати за дизайном у стилі "пляшки кока-коли". Фотографії цього раритету з’явилися на сторінці Topcars.ua.

Як видно на знімках, кузов автомобіля виглядає ідеально, а салон зберігся у первісному вигляді.

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Opel Rekord Coupe: що про нього відомо

Задньопривідний Opel Rekord C дебютував у серпні 1966 року, пише automotive-heritage.com. Він отримав новий кузов із вигнутою над задніми колісними арками поясною лінією, що надавала йому спортивного вигляду.

Про неамериканське походження автомобіля свідчили лише прямокутні фари, заборонені законодавством США. Лінійка типів кузова, як і раніше, включала 2- та 4-дверні седани, 3-дверний універсал, 3-дверний фургон і купе, але купе тепер не мало бічних стійок і фактично було двохдверним хардтопом, а універсал пропонувався й у 5-дверному варіанті.

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Кабріолети виготовлялися виключно на замовлення фірмами Karl Deutsch або Karmann.

У Opel Rekord C з'явилися такі функції пасивної безпеки, як передня та задня зони деформації, "м'яка" панель приладів, телескопічна рульова колонка, стрічковий спідометр із зміною кольору залежно від швидкості, ремені безпеки та підголівники.

Автомобіль також був оснащений повністю новою підвіскою: незалежною на подвійних поперечних важелях і пружинах зі стабілізатором поперечної стійкості спереду та залежною на поздовжніх важелях і пружинах із тягою Панара ззаду.

Розміри:

колісна база — 2668 мм;

довжина — 4550 мм;

ширина — 1754 мм;

висота — 1456 мм.

Що під капотом

До 4-циліндрових двигунів об'ємом 1,5, 1,7 та 1,9 л було додано рядний 6-циліндровий двигун серії CIH, об'ємом 2239 см³ та потужністю 95 к.с. Більшу потужність мав лише 1,9-літровий 4-циліндровий двигун з двома карбюраторами Weber (105 к.с.) у модифікації Opel Rekord Sprint.

У версіях 1.9 та 2.2 до переліку опцій входила двохступінчаста автоматична коробка передач Powerglide (з 1968 р. — триступінчаста TH180).

Максимальна швидкість автомобіля — 153–171 км, а розгін від 0 до 100 км/год займає від 12 до 18 секунд.

Покоління "C" стало найуспішнішим в історії моделі Opel Rekord: з 1967 по 1971 роки було продано 1 276 681 одиниць.

Нагадаємо, що залишилося від легендарного автодрому Opel у Німеччині.

Також повідомлялося, що Opel випустить недорогий компактний електрокросовер.