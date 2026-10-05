Kia готовит сенсационное обновление Sportage: новый SUV станет похожим на младшего брата Telluride

Прототипы нового поколения Kia Sportage демонстрируют более угловатый и высокий дизайн внедорожника. Ожидается, что в этой модели также будет шире применяться гибридная силовая установка.

Об этом пишет издание Autoblog.

Kia ещё не представила новый Sportage официально, но замаскированные прототипы уже были замечены во время испытаний. По данным издания, автомобиль может стать больше и приобрести более вертикальные пропорции.

Судя по шпионским фото, Kia отказывается от плавных форм нынешнего Sportage в пользу более квадратного кузова. Передняя часть может получить вертикальные фары, более широкую решетку радиатора и массивный бампер. Сзади ожидаются вертикальные фонари и более выразительная форма двери багажника.

Колесная база, по предварительным данным, может увеличиться примерно до 2790 мм. Это должно обеспечить больше пространства в салоне. Прототипы также имеют увеличенные колеса, обычные дверные ручки и массивные черные элементы отделки.

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Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта Фото: Autoblog / Сгенерировано ИИ

Изображения нового Sportage, опубликованные в материале издания Autoblog, сгенерированы с помощью ИИ. Они созданы на основе шпионских фотографий, сообщений и предположений о будущем дизайне, поэтому не являются официальными изображениями Kia.

Ожидается, что гибридные силовые установки будут играть более важную роль в новом поколении. Среди возможных вариантов называют мягкий гибрид с турбобензиновым двигателем и 48-вольтовой системой, обычный гибрид с бензиновым двигателем, электродвигателем и аккумулятором, а также плагин-гибрид с запасом хода на электротяге до 100 км по циклу WLTP.

Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта Фото: Autoblog / Сгенерировано ИИ

Также есть предположение, что новый Sportage может получить силовую установку от гибридного Telluride. Речь идет о 1,6-литровом четырехцилиндровом турбодвигателе мощностью примерно 242 к.с. и крутящим моментом 280 фунт-фут. В то же время окончательные характеристики будут зависеть от конкретного рынка.

Kia пока не объявила дату премьеры нового Sportage. Поскольку модель 2027 года уже представлена для американского рынка, ожидается, что новое поколение может быть представлено в 2027 году, а продажи начнутся в качестве модели 2028 года.

Напомним, что Aston Martin представила новый DBX GT, который отличается особым оформлением салона.

Ранее также стало известно, что новый Mitsubishi Outlander будет отличаться более смелым дизайном и значительно обновленной гибридной силовой установкой. Ожидается, что это поможет модели оставаться конкурентоспособной на рынке.