Kia готує сенсаційне оновлення Sportage: новий SUV стане схожим на молодшого брата Telluride

Прототипи нового покоління Kia Sportage вказують на більш квадратний і високий дизайн SUV. Очікується, що модель також отримає ширше використання гібридних силових установок.

Про це пише видання Autoblog.

Kia ще не представила новий Sportage офіційно, але замасковані прототипи вже помітили під час випробувань. За даними видання, автомобіль може стати більшим і отримати більш вертикальні пропорції.

Судячи зі шпигунських фото, Kia відмовляється від плавних форм нинішнього Sportage на користь більш квадратного кузова. Передня частина може отримати вертикальну світлотехніку, ширшу решітку та масивніший бампер. Ззаду очікуються вертикальні ліхтарі та виразніша форма дверей багажника.

Колісна база, за попередніми даними, може зрости приблизно до 2790 мм. Це має забезпечити більше простору в салоні. Прототипи також мають збільшені колеса, звичайні дверні ручки та масивні чорні елементи оздоблення.

Видео дня

Зображення згенеровано за допомогою штучного інтелекту Фото: Autoblog / Згенеровано ШІ

Зображення нового Sportage, опубліковані в матеріалі видання Autoblog, є згенерованими за допомогою ШІ. Вони створені на основі шпигунських фото, повідомлень і припущень щодо майбутнього дизайну, тому не є офіційними зображеннями Kia.

Очікується, що гібридні силові установки відіграватимуть важливішу роль у новому поколінні. Серед можливих варіантів називають м'який гібрид із турбобензиновим двигуном і 48-вольтовою системою, звичайний гібрид із бензиновим двигуном, електромотором і батареєю, а також плагін-гібрид із запасом ходу на електротязі до 100 км за циклом WLTP.

Зображення згенеровано за допомогою штучного інтелекту Фото: Autoblog / Згенеровано ШІ

Також є припущення, що новий Sportage може отримати силову установку від гібридного Telluride. Йдеться про 1,6-літровий чотирициліндровий турбодвигун приблизно на 242 к.с. і 280 фунт-футів крутного моменту. Водночас остаточні характеристики залежатимуть від конкретного ринку.

Kia поки не оголосила дату прем'єри нового Sportage. Оскільки модель 2027 року вже представлена для американського ринку, очікується, що нове покоління можуть показати у 2027 році, а продажі стартують як модель 2028 року.

Нагадаємо, Aston Martin показала новий DBX GT, який отримав особливе оформлення салону.

Раніше також стало відомо, що новий Mitsubishi Outlander матиме сміливіший дизайн і суттєво оновлену гібридну силову установку. Очікується, що це допоможе моделі залишатися конкурентною на ринку.