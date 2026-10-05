Пересмотр многолетней традиции: BMW представил прототип нового электроседана M3 (видео)

Баварский автоконцерн BMW положил конец домыслам о названии своего первого полноценного электромобиля серии M и впервые за 13 лет убрал из названия новой модели букву i.

Несмотря на то, что технически он тесно связан с новой моделью i3, этот высокопроизводительный седан с четырьмя двигателями, выход которого запланирован на следующий год, будет называться просто M3, без буквы i, сообщается на сайте компании. Эта буква использовалась с 2013 в названии всех электромобилей, но теперь производитель решил отойти от традиции.

В BMW заявляют, что завод в Мюнхене начнет выпуск "первого полностью электрического M3" в 2027 году, позиционируя его как первую высокопроизводительную модель новой эры Neue Klasse.

Каким будет новый BMW

На официальных изображениях предсерийного прототипа BMW уже разместила логотипы M3 повсюду: на дверях, крыше и крышке багажника.

Видео дня

Более того, в новом видеоролике показан прототип с номерным знаком, на котором написано просто BMW M3, без буквы i.Таким образом подчеркивается, что это в первую очередь седан BMW и только потом — электромобиль.

Фото: BMW Blog Фото: BMW Blog

Компания уверена, что электрический суперседан сможет соответствовать 40-летнему наследию модели, начало которому положило поколение E30.

В основе новинки лежит платформа Neue Klasse от BMW M. Ее силуэт во многом повторяет концепт M Vision Neue Klasse, показанный в Ле-Мане, вплоть до характерных вертикально расположенных ходовых огней Track Lights в углах бампера.

Авто сохранит свою узнаваемую форму Фото: BMW Blog

Автомобиль оснастят четырьмя моторами (по одному на каждое колесо), а передняя ось сможет отключаться, переводя машину в заднеприводный режим. Это сделано как ради эффективности, так и для сохранения характерного "нрава" автомобиля.

Вероятнее всего, в новую линейку BMW M3 войдут четыре модели, включая уже подтвержденную i3 Touring и, вполне вероятно, электрическую M3 Touring.

В 2028 году выйдет еще один бензиновый седан M3, а слухи также прочат появление версии M3 в кузове универсал.

Напомним, BMW представил седан 3 Series.

Также сообщалось, что компания BMW обновила флагманскую версию X3 M50 xDrive, добавив ей мощности и представив новый опциональный стилистический пакет Black Package.