Перегляд багаторічної традиції: BMW представив прототип нового електроседана M3 (відео)

Баварський автоконцерн BMW поклав край спекуляціям щодо назви свого першого повноцінного електромобіля серії M і вперше за 13 років прибрав з назви нової моделі літеру "i".

Незважаючи на те, що технічно він тісно пов’язаний із новою моделлю i3, цей високопродуктивний седан із чотирма двигунами, випуск якого заплановано на наступний рік, називатиметься просто M3, без літери i, як повідомляється на сайті компанії. Ця літера використовувалася з 2013 року в назвах усіх електромобілів, але тепер виробник вирішив відійти від традиції.

У BMW заявляють, що завод у Мюнхені розпочне випуск "першого повністю електричного M3" у 2027 році, позиціонуючи його як першу високопродуктивну модель нової ери Neue Klasse.

Яким буде новий BMW

На офіційних знімках передсерійного прототипу BMW вже розмістила логотипи M3 всюди: на дверях, даху та кришці багажника.

Видео дня

Ба більше, у новому відеоролику показано прототип із номерним знаком, на якому написано просто "BMW M3", без літери "i". Таким чином підкреслюється, що це насамперед седан BMW, а вже потім — електромобіль.

Фото: BMW Blog Фото: BMW Blog

Компанія впевнена, що електричний суперседан зможе відповідати 40-річній традиції моделі, яку започаткувало покоління E30.

В основі новинки лежить платформа Neue Klasse від BMW M. Її силует багато в чому повторює концепт M Vision Neue Klasse, представлений у Ле-Мані, аж до характерних вертикально розташованих габаритних вогнів Track Lights у кутах бампера.

Автомобіль збереже свою впізнавану форму Фото: BMW Blog

Автомобіль буде оснащено чотирма двигунами (по одному на кожне колесо), а передню вісь можна буде відключати, переводячи машину в режим заднього приводу. Це зроблено як задля ефективності, так і для збереження "характеру" автомобіля.

Найімовірніше, до нової лінійки BMW M3 увійдуть чотири моделі, зокрема вже підтверджена i3 Touring і, цілком можливо, електрична M3 Touring.

У 2028 році з'явиться ще один бензиновий седан M3, а, за чутками, також очікується поява версії M3 у кузові універсал.

Нагадаємо, що BMW представив седан 3 Series.

Також повідомлялося, що компанія BMW оновила флагманську версію X3 M50 xDrive, збільшивши її потужність та представивши новий опціональний стилістичний пакет Black Package.