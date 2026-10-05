От дорог к гоночной трассе: новый итальянский 500-сильный спорткар получил сразу три версии

Итальянская компания Angelelli Automobili представила спортивный автомобиль Tipo 829, над которым работали семь лет. Модель разработана в трёх вариантах — Terra, Strada и Pista, каждый из которых обладает собственным характером.

Об этом сообщает издание Motor1.

Название Tipo 829 происходит от внутреннего кода проекта раллийного автомобиля Lancia Stratos HF 1970-х годов. Все три версии построены на общей технической основе, но предназначены для различных условий эксплуатации.

Angelelli Automobili Strada 829

Первой версией, доступной для заказа, стала версия Terra. Она ориентирована на ралийные спецучастки и горные подъёмы, а её концепция предусматривает эффективную работу на различных типах покрытия.

Angelelli Automobili Terra 829

Strada стала дорожной версией Tipo 829. По словам создателя проекта Давиде Анджелелли, она наиболее близка к традиционной концепции итальянского GT и рассчитана на быстрые поездки, дальние путешествия и активное вождение по асфальтированным дорогам.

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Angelelli Automobili Тип 829

Режим "Pista", в свою очередь, разработан с акцентом на время прохождения круга. Для него предусмотрены другие целевые показатели мощности, а также отдельные настройки педали акселератора и рулевого управления.

Angelelli Automobili Pista 829

Пока что компания Angelelli Automobili не раскрыла окончательные показатели мощности модели Pista, её массу и аэродинамические характеристики.

Angelelli Automobili Terra 829

Все версии оснащены шестицилиндровым двигателем объемом 3,4 литра и мощностью около 500 к. с. Производство Tipo 829 Terra будет ограниченным, а автомобиль можно будет в значительной степени персонализировать.

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