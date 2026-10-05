От дорог к гоночной трассе: новый итальянский 500-сильный спорткар получил сразу три версии
Итальянская компания Angelelli Automobili представила спортивный автомобиль Tipo 829, над которым работали семь лет. Модель разработана в трёх вариантах — Terra, Strada и Pista, каждый из которых обладает собственным характером.
Об этом сообщает издание Motor1.
Название Tipo 829 происходит от внутреннего кода проекта раллийного автомобиля Lancia Stratos HF 1970-х годов. Все три версии построены на общей технической основе, но предназначены для различных условий эксплуатации.
Первой версией, доступной для заказа, стала версия Terra. Она ориентирована на ралийные спецучастки и горные подъёмы, а её концепция предусматривает эффективную работу на различных типах покрытия.
Strada стала дорожной версией Tipo 829. По словам создателя проекта Давиде Анджелелли, она наиболее близка к традиционной концепции итальянского GT и рассчитана на быстрые поездки, дальние путешествия и активное вождение по асфальтированным дорогам.
Режим "Pista", в свою очередь, разработан с акцентом на время прохождения круга. Для него предусмотрены другие целевые показатели мощности, а также отдельные настройки педали акселератора и рулевого управления.
Пока что компания Angelelli Automobili не раскрыла окончательные показатели мощности модели Pista, её массу и аэродинамические характеристики.
Все версии оснащены шестицилиндровым двигателем объемом 3,4 литра и мощностью около 500 к. с. Производство Tipo 829 Terra будет ограниченным, а автомобиль можно будет в значительной степени персонализировать.
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